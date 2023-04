“Fango”, narrazione artistica di Stefano Nava a Faenza

Dopo il successo della presentazione di “Un uomo” sulla figura di san Francesco d’Assisi, torna a Faenza l’artista e illustratore Stefano Nava, con una nuova narrazione artistica dal titolo “Fango”. L’appuntamento è per mercoledì 12 aprile alle ore 20.45, nell’ambito delle iniziative per la festa del SS. Crocifisso della parrocchia dei frati cappuccini.

L’incontro, promosso dalla parrocchia e dall’Ordine francescano secolare di Faenza, parte dalle illustrazioni che Stefano Nava ha realizzato per il libro omonimo (pubblicato da Edizioni San Lorenzo).

La narrazione, svolta davanti alle illustrazioni originali dell'autore, parte da alcuni temi quali la quotidianità come luogo dello stupore, la fragilità come fonte di ricchezza, la bellezza come spazio irrinunciabile di crescita. Rilegge poi alcune figure evangeliche cogliendole nella loro umanità e vicinanza. Una narrazione che si fa quindi al tempo stesso poetica e concreta

Stefano Nava, nato in provincia di Bergamo, vive oggi con la sua famiglia vicino a Reggio Emilia, dove ha lanciato anche il progetto “Grembo di terra”, un percorso di accoglienza e condivisione all’interno degli spazi della propria abitazione. È pittore e illustratore, ha partecipato a numerose esposizioni.

L’incontro, consigliato ad adulti e giovani a partire dai 16 anni, si terrà mercoledì 12 aprile alle ore 20.45 nei locali della parrocchia del SS. Crocifisso dei frati cappuccini, via Canal Grande 57, Faenza.



Per informazioni:

Stefano Folli, sfolli74@gmail.com, tel. 339 4501963