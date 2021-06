Favola in scena con "Le quattro stagioni e Piccolo Vento"

5 euro, gratis per bambini 0-3 anni

Nuovo appuntamento, lunedì 28 giugno alle ore 21.15, con la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella a Faenza. Protagonista del palcoscenico all’aperto di Piazza Nenni sarà la compagnia Fondazione Aida con lo spettacolo Le quattro stagioni e Piccolo vento, tratto dal libro Le quattro stagioni di Chiara Carminati. La pièce, diretta da Nicoletta Vicentini, è interpretata da Matteo Mirandola, Rossella Terragnoli e Lara Finadri e le musiche – come si evince dal titolo – sono di Antonio Vivaldi. Lo spettacolo è vincitore del premio "Briciole di fiaba".

Le quattro stagioni e piccolo vento è uno spettacolo che coinvolge il pubblico dei più piccoli sul tema dell’alternarsi delle stagioni e dell’ascolto della natura. Sulla base delle musiche de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, un esempio di musica a soggetto vitale e ricca d’inventiva, si snoda questa frizzante storia, che segue con sorrisi e poesia le avventure di Piccolo Vento, attraverso le stagioni e i loro cambiamenti: paesaggi, colori, profumi, sfumature, suoni... e musiche. Con l’aiuto dei tre attori in scena, Piccolo Vento parla al pubblico, attirando l’attenzione dei bambini sull’osservazione delle piccole cose della natura e sull’ascolto del racconto musicale. I tre attori, alternandosi in danze e narrazioni, giocheranno insieme ai bambini ad ascoltare le parole di Piccolo Vento e ad accompagnarlo alla ricerca della sua mamma Zefiro, scivolando armoniosamente da una stagione all’altra. Biglietti: 5 euro, gratuità per bambini 0-3 anni.