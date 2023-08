Favole e gite in campagna: prosegue il Festival Naturae

Proseguono le iniziative collegate al Festival Naturae. Martedì 8 agosto alle 16.30, “Gita in Campagna”. Sull’argine del Fiume Savio con sosta e aperitivo all’Azienda Agricola Rubboli. Qui, incontro con Primo Fornaciari che presenta il suo libro “La mano del miele”. Doppia partenza: ore 16:30 Lido di Savio, Bagno Milano Ristorante Kontiki (info 0544/948040); ore 17:00 Lido di Classe, Cinema Arena del Sole, Via Marignolli, 26. Mercoledì 9 alle 10, consueto appuntamento con “Il lido delle favole”. Al bagno Rosa di viale Caboto a Lido di Classe, “Tu leggi a me io leggo a te”. Letture per genitori con bambini a cura dei Lettori Volontari di Nati per Leggere Ravenna.