Fem Garden della Casa delle Donne: reading in omaggio a Michela Murgia

Domenica 10 settembre alle 11 la Casa delle Donne di Ravenna organizza al Fem Garden di via Rocca ai Fossi in zona Rocca Brancaleone, una mattinata di festa in onore di Michela Murgia: ci sarà un reading di brani tratti dai suoi scritti e contributi vari, seguito da un pic nic.

Entrambi i momenti sono aperti a tutta la cittadinanza. Per il pic nic, ognuno può portare il suo pranzo, l’organizzazione metterà a disposizione le bevande (birra, vino e Mirto, rigorosamente sardi, oltre ad acqua e analcolici per i bambini) e i dolcetti per concludere il pasto in bellezza.



Chi volesse partecipare al reading, può ancora scrivere all’indirizzo casadelledonneravenna@gmail.com comunicando i suoi dati e il brano che vuole leggere (per evitare doppioni).



“Non appena la notizia della sua morte è diventata pubblica, non appena siamo riuscite a mettere da parte lo sconcerto e il dolore per questa terribile perdita, subito abbiamo cominciato a pensare al modo per ricordare Michela Murgia, il suo pensiero e il suo attivismo, che tanto hanno dato in questi anni al movimento femminista e ad ognuna di noi – spiegano dalla Casa delle Donne -. Quale migliore occasione di un reading, ci siamo dette? Dare vita con le nostre voci alla forza delle sue idee, riportate in centinaia di articoli, interviste, libri, podcast e molto altro, e farlo nell’ambito di una mattinata di festa, in un bel giardino, con cibo, buon vino e condivisione a far da cornice”.