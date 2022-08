A Ferragosto i 110 anni della "Città Giardino": brindisi, visite e concerti

Tante iniziative sono in programma a Cervia e Milano Marittima per il weekend di Ferragosto. Venerdì 12 alle ore 21.00 è possibile una visita guidata al bunker restaurato della Seconda Guerra Mondiale con Visit Bunker 360. il percorso alla scoperta della Cervia sotterranea parte con la visione di particolari conformazioni in calcestruzzo chiamate "denti di drago", ostacoli difensivi dalla forma particolarmente efficace per arrestare l'avanzata di carri armati ( info e prenotazioni IAT cervia tel 0544 974400).

Il 14 agosto nel cuore storico di Milano Marittima si svolgerà il concerto del compleanno per i 110 anni della “Città Giardino”, un evento di grande suggestione con il concerto della Grande Orchestra Città di Cervia. Happy Birthday Milano Marittima! Sarà in Rotonda Primo Maggio alle 21.30. Non mancherà il brindisi alla salute di questa città che ha visto la sua nascita nel 1912.

Nel pomeriggio alle ore 17.00 sarà possibile visitare la salina Camillone con le visite guidate condotte dai salinari. Appuntamento in via Bova 61 alle 16.30. Un salinaro accompagnerà i visitatori alla salina storica, sezione all’aperto di MUSA museo del sale, per mostrare l’antico lavoro dei salinari nella salina artigianale.

La festa arriva al suo culmine il 15 agosto con il concerto all’alba, alle ore 6.00, sulla spiaggia libera di Cervia fra le note avvolgenti della Grande Orchestra Città di Cervia. Un’esperienza emozionale intensa fra le prime luci dell’alba, il mare come palcoscenico e le melodie create dalle note dei tanti strumenti musicali dell’orchestra.

Il 15 agosto, al mattino dalle 10.30 si terrà il momento di chiusura della manifestazione La Spiaggia ama il libro, evento che ha caratterizzato tutto il periodo estivo con la presentazione di libri alla presenza degli stessi autori organizzata da ASCOM Cervia. Il giorno di Ferragosto grande Kermesse a Cervia, bagno Bleck, con tanti autori, ma anche personaggi dello spettacolo e del mondo sportivo. Gli autori sbarcheranno, come da tradizione, sulla spiaggia dalle barche storiche di Cervia.

Martedì 16 agosto il Trekking Letterario propone un itinerario lungo le vie del centro alla scoperta delle case degli autori, per poi addentrarsi in vie nascoste che richiamano grandi nomi: Grazia Deledda, Teodolinda Pignocchi, Isotta Gervasi, Max David, Giovannino Guareschi, Tonino Guerra e tanti altri ancora. Non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio trekking per poter scoprire tanti angoli della città che hanno conosciuto le gesta e la storia di grandi letterati. Per info e prenotazioni Cervia Turismo 0544 974400.

"Il calendario delle iniziative del periodo ferragostano ha come obiettivo quello di far sì che la città possa accogliere i nostri ospiti nel migliore dei modi, offrendo loro un ambiente attrattivo, che sappia coniugare appuntamenti all’insegna delle tradizioni, dello sport, dell’arte, della cultura, della gastronomia e della natura. -dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri- Proprio per questo motivo, continuiamo a lavorare e a coinvolgere tutte le realtà del territorio, per rendere la nostra città ancora più bella e ospitale. Colgo l’occasione per augurare un felice Ferragosto a tutti coloro che scelgono Cervia per questo periodo all’insegna del divertimento e della spensieratezza".