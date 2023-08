Sagra della Cozza, concerti, balli e fuochi di Ferragosto alla "Festa del Mare"

Come da tradizione, Marina di Ravenna non rinuncia alla grande Festa del mare per la settimana di Ferragosto. Così da venerdì 11 a sabato 19 agosto in piazza Dora Markus e nel Viale delle Nazioni torna l'appuntamento con gli stand gastronomici e gli spettacoli che accompagnano questo momento clou dell'estate. Tutti i giorni dalle 19 sono aperti gli stand gastronomici dell'undicesima Sagra della Cozza e dei Sapori della collina, mentre in Viale delle Nazionisi passeggia tra i mercatini.

Tanti anche gli intrattenimenti,a partire dalle 21. Venerdì 11 spazio alla musica dei The Soul Machine, sabato 12 si balla con la Wild Angels School of Country Romagna. Lunedì 14 c'è la musica di Mash Machine Band, mentre martedì 15 si parte con il live di Denise Battaglia in attesa dei Fuochi d'artificio di Ferragosto dalle 23.15. Giovedì 17 appuntamento con il rock di Vince Pastano and The Noisebreak, mentre venerdì 18 ci sono i Moka Club. Sabato 19 si chiude con la musica di VJ Lou.