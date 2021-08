Ferragosto in gita: un'escursione serale alla foce del Bevano

Appuntamento domenica 15 agosto, ore 17.30, a a Lido di Dante per varcare la soglia della Riserva naturale e faunistica della Foce del Bevano. Qui 64 ettari offrono al visitatore pinete uniche, con zone a diversi livelli evolutivi, la duna costiera meglio conservata e più importante di tutta la linea di costa, e la bellissima foce del torrente Bevano, che ospita molte specie di uccelli protette ed è luogo di sosta per quasi tutti gli uccelli migratori europei.

Un punto di vista privilegiato per capire la morfologia e l'evoluzione di questo sistema foce e per vedere coi propri occhi una zona solo minimamente rimaneggiata dall'uomo, ma anche un tuffo nel passato, attraverso la storia delle pinete e degli uomini che da essa dipendevano. Varcate il cancello con noi, ed entrate into the wild.

Ritrovo ore 17:15 a Lido di Dante presso il parcheggio alla fine di Via Paolo e Francesca (di fronte alla spiaggia). Equipaggiamento obbligatorio: acqua (minimo 1 Lt), scarpe chiuse (meglio se impermeabili o adatte all'outdoor), abbigliamento a strati consigliato, zainetto adeguato, mantellina antipioggia/antivento o k-way, spray antizanzare, cappellino, snack a piacere. Suggerita macchina fotografica e, per chi ce l’ha, un binocolo. Prezzo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@borealisguide.it