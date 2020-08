Ferragosto in spiaggia con le canzoni del Pennabilli Social Club

Una vigilia di Ferragosto tutta da cantare sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Venerdì 14 agosto, alle 22, il bagno Finisterre ospita il concerto dei Pennabilli Social Club.

Il sodalizio tra Ruben Rojo, argentino, e Gildo Montanari, pennese doc, è nato nel 1999 in occasione del festival degli “Artisti di Strada” che si tiene ogni anno a Pennabilli. Nel 2004 hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico d’Oltremanica con quattro concerti in due giorni a Cardiff e Bath in Inghilterra riscuotendo un successo veramente strepitoso.Hanno inoltre lavorato in Germania, Olanda e Danimarca e Francia. Propongono un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”. I brani dei più famosi compositori cubani sono riproposti in una originalissima chiave timbrica e suonati rigorosamente dal vivo, creando un mix sensuale di allegrie e danza che coinvolge il pubblico presente in una serata indimenticabile.

Per info e prenotazioni: 349 2841775 o info@finisterrebeach.it