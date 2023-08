Due serate per "Ferragosto sotto le Stelle": sul palco Trio Italiano, Vittorio Bonetti e Old Stories

Torna il tradizionale appuntamento con Ferragosto sotto le Stelle a Faenza, ma quest'anno la festa raddoppia: in programma due serate di festa lunedì 14 agosto e martedi 15 agosto in Piazza della Libertà, nel palco posto di fronte al Duomo di Faenza. Il programma prevede lunedì, a partire dalle 21, il concerto del Trio Italiano che avrà molti ospiti in formazione: il cantautore Vittorio Bonetti insieme alla voce di Alice Mordenti, giovane vincitrice del contest E’ Zibaldo. Un ricco live per il Trio italiano, guidato da Gaetano Barbarito e composto da Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso, oltre al batterista Daniele Cicognani.

Martedi 15 agosto arrivano in Piazza della Libertà gli Old Stories, un duo formato da Andrea Camprincoli e Jader Nonni, che riproporrà in grande tutto il meglio del folk rock made in Usa. Insieme a loro ci saranno quattro scrittori faentini: Fabio Mongardi, Omar Fabbri, Annalisa Fabbri e Stefano Corradini che preseteranno i loro ultimi lavori e una riflessione sul post alluvione che sta vivendo la città di Faenza. L’ingresso a Ferragosto sotto le Stelle è come sempre ad offerta libera.