Ferrari, Alfa e altre meraviglie: in mostra i modellini delle "mitiche auto italiane"

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 21 febbraio, una nuova mostra dedicata a “Le mitiche auto italiane degli anni '50, '60, '70 in miniatura”, esposizione di modellini di auto prevalentemente italiane (soprattutto Alfa Romeo, ma anche Ferrari, Lancia, ecc.) parte della più ampia collezione del ravennate Riccardo Ravaglia.

Ravaglia è un collezionista di modelli statici di auto di epoche e scale diverse; per i non addetti ai lavori, le scale più diffuse corrispondono a 1:43, 1:24 e 1:18.

La sua passione non nasce quando era bambino, periodo in cui come tanti tendeva a distruggere i giocattoli che gli venivano donati, ma in età matura, quando verso la fine degli anni 70’, prossimo ai trent’anni, cominciò a subire il fascino delle dettagliate riproduzioni che rappresentavano in scala ridotta il mondo automobilistico, aziende che producevano automobiline in plastica in scala 1:41, e che poi, dal 1965, passarono alla produzione in scala in metallo pressofuso.