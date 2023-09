Due giornate all'aria aperta per festeggiare i 60 anni degli scout di Casola Valsenio

Indirizzo non disponibile

Sono in programma sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre due giornate all'aria aperta dedicate alla celebrazione del 60° anniversario del Gruppo Scout di Casola Valsenio. Alle 16 iscrizione e mostra storica Scout in Sala Don Guidani. Alle 19:30 in programma una cena al sacco presso gli Olmatelli, seguita da un fuoco di bivacco a partire dalle 21, con possibilità di pernotto.

Domenica 1° ottobre partenza alle 9:00 dagli Olmatelli per un trekking con gioco di gruppo. Alle 12:30 pranzo gestito dal Clan alla tensostruttura della Pro Loco e a seguire, alle 15:30, l'inaugurazione del pilastrino e santa messa. Alle 17 conclusione della giornata con saluti e cerchio finale.

Iscrizione €10; Pernottamento Olmatelli €10; Pranzo €15. Sono invitati tutti gli ex scout e le loro famiglie. Per adesioni, contattare Teresa Montefiori 3397780717 – Luca Emiliani 3394284480, dopo le 20.