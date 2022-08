Festa a Fusignano per la Patrona: mostre, spettacoli e mercatini

Fusignano si prepara a celebrare la beata vergine Maria, patrona della città, con i tradizionali festeggiamenti dell’Otto Settembre, in programma quest’anno con appuntamenti a partire da sabato 3 settembre. La ricorrenza viene festeggiata ininterrottamente da 450 anni e sarà caratterizzata da spettacoli, mostre, sport, mercatini e gastronomia.

Sabato 3 settembre a partire dalle 17 ci saranno le inaugurazioni delle numerose mostre allestite per la festa: allo spazio Cose Belle «Arterie smisurate» di Ilaria Margutti; al Bar Caio «Bassa Romagna, effetto notte»; al museo San Rocco «Antologica 1955-2000», mostra dedicata al pittore Ettore Panighi; al Granaio i 50 anni dell'asilo nido «Il Bosco»; al Teatro Moderno cinquant’anni di Continuavano a chiamarlo Trinità; alla chiesa del Suffragio «Agapanto».

Domenica 4 settembre dalle 10 alle 12 raduno amatoriale di auto e moto d'epoca in corso Emaldi 115, con buffet offerto da Auser Fusignano; alle 16 inaugurazione della riapertura della cabina telefonica di Biddulph, alla presenza dei sindaci delle due città e dei presidenti dei comitati di gemellaggio; alle 17 da piazza Corelli partenza della corsa dei colori a piedi e in bici.

Martedì 6 settembre dalle 17 alle 20 nel centro storico si svolgerà la 12esima Festa dello sport, con le dimostrazioni delle società sportive nel centro del paese: il pubblico potrà inoltre «provare» le diverse discipline.

Mercoledì 7 settembre alle 19 santa messa e alle 20 in piazza Armandi benedizione degli automezzi; alle 20.30 in piazza Corelli corteo dei Barberi e alle 21.15 «Fusignano fa moda», a cura di Fusignano è più con intermezzi in collaborazione con la scuola D di Danza.

Giovedì 8 settembre, giorno della beata vergine Maria, patrona di Fusignano, sarà celebrata la santa messa nella chiesa di San Giovanni Battista alle 8, alle 11 e alle 20, con a seguire processione per le vie del centro. Alle 21.15 in piazza Corelli concerto tributo a Lara Saint Paul; la band creata per l’occasione ripercorrerà i brani della cantante di Fusignano (1945-2018), con Gloria Turrini, Valentina Cortesi, Michele Fenati,Vittorio Bonetti (voci), Mecco Guidi (organo e tastiere), Mirko Guerra (chitarra), Fabrizio Tarroni (chitarra), Andrea Guerrini (tromba), Chicco Montefiori (sax), Lele Veronesi (batteria).

Venerdì 9 settembre in centro «Quattro piazze per quattro balli», con concerti dei Cadillac (piazza Corelli), i Caiman (piazza Emaldi), l'Orchestra Patrizia Ceccarelli (al Parco Piancastelli) e tango con i maestri Caterina Nucciotti e Marco Montanari (piazza Don Vantangoli).

Sabato 10 settembre inaugurazione del «Percorso rosso» in via Vittorio Veneto 5: camminata di 3,5 km con partenza alle 9.30 (camminata lenta) e alle 10 (camminata veloce); l'Auser di Fusignano offre cappellini colorati a tutti i partecipanti; alle 11 al parco della bocciofila Renata Martoni, istruttore della Scuola italiana nordic walking, effettuerà una dimostrazione della tecnica. Alle 21 in piazza Corelli ballerini, musica folk e tanto altro con I Diavoli della frusta.

Domenica 11 settembre alle 21 in piazza Corelli la banda filarmonica Ludovico Ariosto - Città di Ferrara, gruppo di 50 elementi che spaziano dalla musica classica al moderno, dallo swing al jazz.

Oltre alle mostre allestite per la festa, sarà possibile anche ammirare le collezioni permanenti delle strutture museali presenti in paese, che rimarranno aperte anche in orario serale: la collezione di auto storiche del Museo Contoli (via Fornace, 35 - solo su appuntamento), i reperti aeronautici dei Romagna Air Finders (via Santa barbara, 4), la Bottega del fabbro di via Mulino, 33, oltre ovviamente al Museo civico San Rocco.

Al ricco programma di spettacoli e mostre si aggiungono la mostra mercato con articoli di selezione e vintage, prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro (per partecipare al mercatino come espositori contattare il 329 0305467). Al Parco Primieri dal 5 all’11 settembre ci sarà la Festa dei ragazzi, con eventi per bambini e ragazzi.

La ristorazione è possibile in tutte le attività ristorative del paese, nonché negli stand allestiti appositamente per la festa: al giardino Raimondi (cortile del museo San rocco), al Parco Piancastelli, al ciroclo Brainstorm, al Viceversa Caffè, all'Osteria del fico, al gazebo dell'Erasmus e presso la pescheria-gastronomia da Andrea in corso Emaldi 31. Non mancheranno il settembrino e i violini di Corelli, i dolci tipici della festa.

Per conoscere il programma completo con tutti gli orari e le indicazioni per partecipare alle singole iniziative, visitare il sito www.comune.fusignano.ra.it.