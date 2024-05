Avventure nel labirinto Alfonsine per la Festa alla Contea

Una serata dedicata alle famiglie e al sano divertimento all'aria aperta in occasione dei 100 anni di tenuta Galassi. Festeggiamenti e gioiosi giochi per tutta la famiglia saranno protagonisti dell'evento tra cacce al tesoro, giochi di abilità e ingegno, percorrere un labirinto elfico districato di rune magiche.



Una giornata di giochi dedicata a tutti gli amanti delle avventure.

I giochi in programma

Il Tesoro dei Nani - Caccia al tesoro (riuscirete a risolvere l'enigma che vi pone il drago Smoug e a trovare così il tesoro perduto dei nani?)

Tiro con l'arco del Reame Boscoso (le frecce sono a punta rotonda e morbida per evitare di farsi o fare del male)

Fuga dal campo di Maggot - come Merry e Pipino, esci dal labirinto di pannocchie.

Il bazar del tempo - vivi straordinarie emozioni al bazar, lasciati immergere nelle melodie dei nostri Handpan, e mettiti alla prova con i giochi di arguzia!

Spettacoli dal vivo della Cat School StageFighters – durante tutta la giornata assistere a schermaglie e combattimenti dal vivo da esperti combattenti della Terra di Mezzo.

Chioso al Puledro Impennato - rifocillati con le prelibatezze della cucina romagnola e dissetati con le nostre bevande più pregiate.

Giochi di strada Hobbiville - percorso di minigiochi per tutte le età

Molte altre novità in arrivo dalla Terra di Mezzo.



Per partecipare all'evento è previsto un costo 15€ a persona partecipante per gruppi superiori o pari a 4, mentre per i minori di 4 il costo è 18€.

Over 65 & disabili gratis. Il pagamento verrà fatto direttamente sul posto in contanti. Minori o compresi nei 5 anni: gratis.

Il biglietto permette l’accesso a tutte le aeree, labirinto, giochi e spettacoli. Per iscrizioni scrivere a: prenotazioni@associazionecreativa.it. Nell'Oggetto della Email scrivere: FESTA ALLA CONTEA - "Nome gruppo". I dati da inserire sono: Nome gruppo – Numero partecipanti - Numero di Cellulare di un referente.

Fasce orarie disponibili: 18.30 - 19 - 20 - 21 – 22



Prima o dopo la partenza è possibile recarsi allo stand gastronomico e agribar, L'Azienda Galassi, con il suo Labirinto Effimero ad Alfonsine nella provincia di Ravenna, è il luogo privilegiato per immergersi in un'esperienza ludica sensoriale che fonde natura e spirito.

I Galassi hanno inaugurato il fenomeno dei labirinti sulla riviera romagnola, partendo dal concetto essenziale del divertimento all'aria aperta per i più giovani. Successivamente, hanno compreso che l'idea di perdersi per poi ritrovarsi crea un legame tra grandi e piccini nella ricerca di sé stessi.

Tutto ha inizio in un semplice campo di mais, trasformato in un labirinto di sentieri tortuosi, intricati e fuorvianti: solo uno di essi guiderà alla libertà. Il percorso, solitamente completato in 60-90 minuti, offre l'opportunità di divertirsi e di liberarsi dai pesi della vita, consentendo il relax.

L'obiettivo principale è sempre il divertimento, cercando un rifugio dove le preoccupazioni quotidiane possono restare all'esterno, permettendo così di trovare serenità. Questo luogo offre la possibilità di inserire nella propria vacanza una pausa rigenerante, un avvicinamento alla natura e, al contempo, la scoperta di un gioco arricchito dalla sfida e momenti di convivialità.

Il funzionamento del labirinto è semplice: una volta entrati, attraverso un percorso variabile, si dovrà trovare l'uscita, rendendo l'esperienza un avvincente gioco di scoperta e divertimento.



Per info: contattare la pagina IG / FB di CreativaEventi. Contatto telefonico: 3383792523 oppure 3885657815