Festa della Befana con l’Avis: pizza fritta, vin brulé e doni per i bimbi

Venerdì 6 gennaio alle 16 Avis Barbiano aspetta grandi e piccoli nella sala comunale di piazza Alberico per festeggiare la Befana in compagnia. La vecchina porterà una calza Avis a tutti i bambini e sarà disponibile per splendide foto con tutti i bambini. Inoltre ci saranno intrattenimento, pizza fritta e vin brulé.