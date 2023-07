Festa dei bimbi ai "Teodorico Green Days" tra picnic e Billo Circus

Penultimo appuntamento estivo con la rassegna "Teodorico Green Days" che torna mercoledì 12 luglio con la “Festa dei bimbi”, appuntamento speciale per tutta la famiglia con animazioni per i più piccoli e cena contadina nella natura del Parco Teodorico di Ravenna. Dalle ore 20 agri-picnic contadino con il menù speciale del Ristoro Teodorico realizzato con i prodotti agricoli delle aziende del Mercato di Campagna Amica Ravenna. Ricordiamo che per gustare il menu è obbligatoria la prenotazione al 393 0861447. Dalle ore 20.30 risate per tutta la famiglia con lo show gratuito del Billo Circus, il clown più famoso della Romagna.