Mercatini, spettacoli e gastronomia: torna la festa del “Buco incavato”

La festa dedicata alla pesca di Massa Lombarda torna dalle ore 19 di venerdì 25 agosto in piazza Matteotti e nelle vie del centro. È tutto pronto per la dodicesima edizione della festa del “Buco incavato”, che rimarca l’impegno a valorizzare il progetto di recupero delle tradizioni contadine e di salvaguardia delle piccole produzioni di eccellenza gastronomica certificate dal presidio Slow Food.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, Elisa Fiori ha dichiarato: "La pesca buco incavato per Massa Lombarda ha il duplice ruolo di monumento a celebrazione del passato che ha visto la nascita e l'affermazione della peschicoltura industriale e di gancio che traina verso il futuro in un percorso tra continuità e innovazione. È un frutto gentile, delicato, che ci ricorda l'importanza di custodire le cose buone, le cose importanti. E in questa dodicesima edizione della sua festa torniamo in piazza tutti insieme a celebrare la pesca e la sua/nostra Città"

A partire dalle ore 19, in piazza Matteotti si potranno trovare le bancarelle dall’Associazione "Il Lavoro dei Contadini", con i prodotti tipici della tradizione (miele, vino, confetture, formaggi e olio), le creazioni artigianali, le degustazioni con protagonista la pesca ed il mercatino dei produttori del “buco incavato” da cui sarà possibile acquistare il frutto.

Dalle ore 20:30 esibizioni ed esposizioni artistiche si terranno tra le vie del centro mentre alle 21 spazio al teatro in Piazza Matteotti con lo spettacolo di Bonetti e Nadiani dal titolo “Tè, cun al tù canzunèt, mè, cun i mì fët in dialèt". Durante tutta la serata le gelaterie (Tiffany e Civico 30) delizieranno i clienti con un gusto di gelato alla pesca prodotto per l'occasione.