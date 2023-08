Una 'festa di campagna' in spiaggia: cena, musica e balle di paglia alla serata "A’mare"

L'invito per giovedì 10 agosto, la notte di San Lorenzo, è quello di "A'mare" nel segno della campagna e della tradizione contadina locale e non. Il Donna rosa di Marina per l'occasione sarà addobbato con verdure, balle di paglia, mazzi di grano, pomodori, peperoncini e tovagliato a quadrettoni per dare l’idea della festa tipica di paese. Durante la serata si potrà la cena con la proposta alla carta e accompagnata dagli Erpes (dalle 20), un gruppo live locale, divertente e coinvolgente, che regalerà sonorità anche tradizionali e romagnole. Il Donna rosa diventa una festa paesana che richiamerà ogni fasto della nostra campagna. La serata proseguirà con Mitch dj dalle 23.30 fino a notte inoltrata per lasciarsi andare e divertirsi sotto alle stelle nella location del Donna rosa. Per info e prenotazioni: 3933356984.