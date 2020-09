Festa del Cappelletto in città: un inedito tour del gusto in 25 ristoranti

Anche in un anno particolare come questo 2020, la Festa del Cappelletto decide di non abbandonoare il pubblico di golosi e torna a proporre la popolare kermesse gastronomica nel centro di Ravenna in una veste tutta nuova. Perciò la Festa del Cappelletto si presenta dal 9 all'11 ottobre in una versione speciale, senza assembramenti in piazza ma con un gustosissimo itinerario in 25 ristoranti e trattorie, laboratori di pasta fresca con le sfogline e, infine, con il Cappelletto Tour.

Quest'anno dunque niente chioschi in piazza e niente cappelletti da passeggio, ma tanti piatti di cappelletti comodamente seduti nei 25 ristoranti che aderiscono alla manifestazione. I cappelletti sono i grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola, celebrati già da Pellegrino Artusi. Ravenna onora da diversi anni il cappelletto con una gustosa festa che dura tre giorni, nella quale si esalta il cappelletto tradizionale ravennate, che si differenzia dalla ricetta dell'Artusi per il ripieno rigorosamente di formaggio . I nostri cappelletti racchiudono nella sfoglia all'uovo, solo Parmigiano-Reggiano e formaggio tenero (a seconda dei gusti), uova e noce moscata. Ingredienti di grande qualità per un'esplosione di gusto. Nella festa diffusa in 25 trattorie e ristoranti, gli chef proporranno almeno tre versioni dei cappelletti alla ravennate: i Cappelletti per Dante, i Cappelletti in brodo ei Cappelletti al ragù.

Il Cappelletto per Dante, nato nell'edizione dello scorso anno, trova la sua consacrazione quest'anno, quando dal 5 settembre siamo entrati ufficialmente nel Settimo Centenario Dantesco. L'ispirazione per questo cappelletto speciale si basa sui luoghi che Dante frequentò negli ultimi anni della sua vita a Ravenna, in quella pineta da cui egli trasse ispirazione per la cantica del Paradiso della Commedia. Il Cappelletto per Dante sarà quindi un cappelletto paradisiaco, naturalmente ripieno di formaggio, come da ricetta ravennate tradizionale, condito però con i genuini prodotti della pineta, come l'asparagina (o in alternativa l'asparago verde oppure prodotti di stagione come i funghi o il tartufo) e il pinolo. Impreziosito dalla foglia d'alloro e dallo scalogno. Insomma, una vera esplosione di sapori in onore del Sommo Poeta.

“L'evento della Festa del Cappelletto è ormai diventato un appuntamento atteso, - afferma Danilo Marchiani, Presidente dei ristoratori di Confesercenti Ravenna - per questo non abbiamo voluto saltare la V edizione e abbiamo recuperato in autunno ciò che non è stato possibile tenere in primavera. È una scelta di fiducia e di rilancio dei ristoratori. Quest'anno accoglieremo il pubblico nei nostri locali in tutta la sicurezza, facendo davvero la festa al cappelletto e a tutti momenti di serenità e piacere a tavola".

“Questa festa esalta il cappelletto, piatto base della nostra ristorazione. Malgrado le difficoltà dei mesi scorsi, che non sono affatto terminate, con questa festa vogliamo dare un segnale di rinascita e di speranza che vale per tutto il settore della ristorazione - dichiara Mauro Mambelli, Presidente di Confcommercio Ravenna - Per questo sono grato ai ristoranti che hanno creduto in questo progetto e che hanno voluto partecipare anche quest'anno, dopo il successo delle edizioni precedenti. Li ringrazio per l'amore che dimostrano ancora una volta per Ravenna, per la voglia di esserci e di dare un contributo alla città. Quest'anno s'interrompe la festa in piazza ma facciamo la festa nei ristoranti, con una volontà di dare continuità al nostro impegno e nella speranza di tornare in piazza nel 2021."

“Il Comune di Ravenna appoggia con forza e convinzione questa manifestazione che quest'anno ha una formula speciale e assume un significato particolare: non solo, infatti, vogliamo dare continuità alla Festa del Cappelletto che è uno dei vanti della nostra gastronomia, ma vogliamo anche rilanciare l'attività della ristorazione e il turismo legato agli eventi enogastronomici, così colpiti nei mesi scorsi e ancora oggi dall'emergenza sanitaria - conclude Massimo Cameliani, Assessore al Commercio del Comune di Ravenna - È nostro dovere aiutare queste attività economiche ed è per questo che oltre al sostegno di manifestazioni come questa, come la Festa della Cozza di Marina o come quella di GiovinBacco che si terrà a fine ottobre, abbiamo preso importanti provvedimenti sia di carattere fiscale, sia per facilitare l'uso del suolo pubblico da parte degli operatori economici".

Il Cappelletto Tour

La Festa del Cappelletto 2020 è arricchita del Cappelletto Tour, una proposta rivolta a tutti i clienti dei ristoranti, che dal 1 ° ottobre sarà spiegato in tutti i dettagli sul sito festadelcappelletto.it Accanto alle proposte dei 25 ristoranti, la festa offre 6 Laboratori di Pasta Fresca con le Sfogline che insegnano a tirare la sfoglia, preparare il ripieno e chiudere il cappelletto. I sei laboratori si terranno - secondo i protocolli di sicurezza e le regole del distanziamento e dell'igienizzazione - al primo piano del mercato Coperto di Ravenna, due per ogni giornata della festa, il primo dalle 10 alle 11, il secondo dalle 11.15 alle 12.15 . La partecipazione è gratuita. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 339.4703606 o alla mail info@festadelcappelletto.it.

