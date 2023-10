Festa d'autunno a Russi: è la 36esima edizione

Ad animare il primo week-end di novembre torna la Festa d'autunno, ormai giunta alla sua 36^ edizione e organizzata dalla Comunità "Sasso" di Marradi, gestita dalla cooperativa Co.m.e.s., in collaborazione con il Comune di Russi. Nella prima giornata della festa, sabato 4 novembre alle ore 16.30, presso il tendone che sarà allestito in piazza, si terrà un incontro sulle dipendenze organizzato in collaborazione con la Parrocchia Sant'Apollinare di Russi, durante il quale i ragazzi della Comunità Sasso incontreranno i ragazzi, le ragazze e la cittadinanza.



Anche quest'anno poi, domenica 5 novembre, in piazza Farini sotto il tendone a partire dalle 9.30, alcune associazioni di Russi esporranno i loro gadget e materiale informativo, mentre i rappresentanti della Comunità Sasso si presenteranno al pubblico con la vendita dei loro prodotti e la cottura delle castagne. Fuori dal tendone, in mattinata, saranno inoltre presenti la Pubblica Assistenza e il Lions Club di Russi per il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete. Alle 10.30 si terrà inoltre l'inaugurazione di un'auto per trasporti sociali della Pubblica Assistenza.



Alle ore 12.30 in Parrocchia, presso l'Oratorio Don Bosco, ci sarà poi il consueto pranzo preparato dai ragazzi della Comunità "Sasso", il cui ricavato sarà devoluto alla "Comunità Sasso" per iniziative volte alla prevenzione e al recupero nell’ambito del disagio e delle dipendenze. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, partirà la camminata ludico motoria "Casa della salute" mentre dalle ore 16.00, intrattenimento musicale con il Maestro Carnevali sotto il tendone.



Un ringraziamento speciale va a tutte le Associazioni del territorio per la consueta e preziosa collaborazione. L’Amministrazione Comunale di Russi ritiene che le attività di prevenzione siano fondamentali per la riduzione del fenomeno della tossicodipendenza e per questo motivo da molti anni collabora e sostiene la realizzazione di questa bella manifestazione.



Il programma

Sabato 4 novembre 2023 – piazza Farini, Russi

Ore 16.30 - La Comunità Sasso incontra la Città e i ragazzi e la cittadinanza di Russi, sotto il tendone

Domenica 5 novembre 2023 - piazza Farini, Russi

Ore 8.00/12.00 - Il Lions Club Russi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Russi organizza in piazza Farini il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete

Dalle ore 9.30 fino a sera - Banchi espositivi delle Associazioni, pesca delle piante, vendita marroni e prodotti tipici

Ore 10.30 - Laboratorio per bambini e bambini a cura dei volontari del Centro Paradiso

Ore 10.30 - Inaugurazione auto per trasporti sociali della pubblica assistenza

Ore 11.00 – Celebrazione Santa Messa

Ore 12.30 - Pranzo della solidarietà presso l’Oratorio Don Bosco organizzato dalla Parrocchia, dalla "Comunità Sasso" e dalle Associazioni (costo € 15 a sostegno della Comunità). Prenotazione obbligatoria entro il 1 novembre presso la sala Don Gordini (mart e ven ore 9-11, dom ore 9.30-12) oppure via mail a jgori@comune.russi.ra.it

Ore 15.00 – Camminata ludico motoria "Casa della Salute" (partenza da Piazza Farini)

Dalle ore 16.00 - Intrattenimento musicale con il Maestro Michele Carnevali

Per tutta la giornata sarà presente un punto vendita gestito dai ragazzi e dalle ragazze della "Comunità Sasso" di Marradi con: torte, miele, pane toscano, frittelle dolci, marroni... e i famosi “bruciati”.