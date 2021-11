Festa dell’Albero a Ravenna: si piantano 100 nuovi arbusti

Dal 19 novembre torna la Festa dell’Albero, che da ormai 26 anni Legambiente celebra per la valorizzazione del patrimonio arboreo con tante iniziative locali. Sarà un'occasione per ricordare non solo l'indispensabile contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani, ma anche per riscoprire l’importanza del loro beneficio complessivo per la comunità.

A Ravenna il circolo Matelda di Legambiente ha programmato un appuntamento per sabato 27 novembre, ore 14:30: ritrovo presso l'area verde che costeggia la pista ciclabile di via Canale Molinetto, nel tratto tra il ponte della Classicana e la fontanella, per mettere a dimora 100 arbusti a conclusione dell'iniziativa "A-mare nel verde". È consigliato portare con sè una vanga o una zappa.