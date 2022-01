Festa dell'Epifania: dolci e divertimenti con la Befana e Babbo Natale

Prezzo non disponibile

A Mima Wonderland arriva la Befana, sarà nel Grotto - Villaggio di Babbo Natale, allestito nella Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima, il 5 e il 6 gennaio. Il grotto è un ambiente aperto, in cui si accede comunque con la mascherina e con il Green Pass, in cui i piccoli scoprono i magici personaggi delle Feste, il borgo dei giocattoli, le renne canterine, il libro delle favole, i boschi di luce, la grotta degli orsi polari, si divertono con il truccabimbi e con i giocolieri che incantano con le loro magie.

Grotto - Il Villaggio di Babbo Natale è aperto il 5 e il 7 gennaio dalle 14 alle 20; il 6-8-9 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 (ultimo accesso è sempre 30 min prima delle chiusure e acquistando on line il biglietto si può saltare la fila e accedere direttamente al villaggio). Ma non finiscono qui le sorprese: dal 7 al 9 gennaio il vecchio Babbo Natale avrà in visita due specialissimi amici: Otto e Mike, ovvero le amate mascotte di Mirabilandia.

E se qualcuno è ancora in cerca di una calza in viale Gramsci, tra le casette del mercatino gourmet, si possono trovare calze e dolciumi per riempirne una personalizzata, oltre a caldarroste, piadine e altre specialità. Gli appassionati dei pattini hanno a disposizione una pista di ghiaccio di 280 mq all’inizio di viale Gramsci.