Festa della Donna: mostre, concerti e incontri in programma nel Faentino

Un gran numero di eventi contraddistingue anche quest'anno il programma della Giornata internazionale della donna, che si festeggia l'8 marzo. Tante le iniziative ideate, fra concerti, mostre, talk e visite già ap artire dal fine settimana nella Romagna Faentina.

A Faenza

5 - 8 marzo Il Fontanone (rotonda Francesco Lama-via Giovanni da Oriolo) Mostra Indecisi tra la speranza e la paura. Le opere di Rosita D’Agrosa raccontano una poetica femminile collegata alla pratica tessile. Inaug. 5 marzo ore 18:30. 6, 7 e 8 marzo. Conad sta con SOS Donna. I supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina aderiscono alla campagna solidale: per ogni scontrino verranno donati 10 centesimi al Centro Antiviolenza di Faenza, in sostegno ai progetti rivolti alle donne vittime di violenza e ai/alle loro bambini/e. 7 marzo ore 20:30 Cinema Sarti (Via Carlo Cesare Scaletta, 10) Proiezione film Il matrimonio di Rosa (97’, 2020) regia di Icíar Bollaín. 8 marzo ore 9:30 Sala San Carlo (Piazza XI febbraio 4) Conferenza Insieme per le donne. 8 marzo ore 17:00 Museo Internazionale delle Ceramiche (Viale Baccarini 19) Visita guidata Le donne di Galileo Chini. 8 marzo ore 21:00 Piccadilly Club (Via Cavour 11) Concerto Onda Rosa Indipendente. Una serata promossa dal MEI. 8 - 19 marzo Sede del Gruppo fotografia Aula21 (Via Cavour 7) Mostra AVIA. Inaug. 8 marzo ore 18. 8 - 23 marzo Chiesetta di Palazzo delle Esposizioni (corso Giuseppe Mazzini 94) Mostra collettiva Atto magico. Inaug. 8 marzo ore 19. 8 marzo - 23 marzo Kairòs (corso Mazzini 54 1/c) Mostra Astrazioni feline e suppurazioni organiche. Opere di Camilla Carroli e Alice Santini. Inaug. 8 marzo alle ore 21. 10 marzo ore 19:00 Chiesetta di Palazzo delle Esposizioni (corso Giuseppe Mazzini 94) Talk Eretiche di ieri e di oggi: dalla caccia alle streghe al femminicidio. 12 marzo ore 11:00 Il Fontanone (Rotonda Francesco Lama-via Giovanni da Oriolo) Colazione artistica e talk Eretiche ed Erotiche - Piccoli gesti quotidiani di ribellione sessuale. Prenotazione obbligatoria al 338 4643135, entro il 6 marzo. 12 marzo ore 15:30 Foyer del Teatro Masini / Sala dei Cento Pacifici (piazza Nenni 2) Moda La Stanza delle Donne.

A Brisighella

11 marzo ore 17:00 Galleria Comunale della Manica (via Naldi 5) Inaugurazione mostra Libera-mente donne. Creazioni artistiche al femminile. La mostra sarà visitabile fino a lunedì 10 aprile. Ingresso gratuito. 11 marzo ore 17:30 Foyer del Teatro Pedrini (via Naldi 2) Concerto A tutte le donne. A cura de “La Corelli”, con il “Duo Elegia”: Giada Jasmine Rizqallah (violino) ed Elena Di Dato (chitarra).

A Casola Valsenio

5 marzo dalle ore 9 alle 11:00 Palestra comunale A. Rossini (Viale D.Neri 1). Attività fisica Maratona Fitness. Prenotazione obbligatoria entro il 3 marzo al n° 349 6302465. Evento gratuito organizzato da Nuova Arte Danza ASD. 6 - 10 marzo Biblioteca G. Pittano (Piazza 25 Novembre) Percorso bibliografico Storie di donne. Ogni giorno, sulla pagina Facebook della biblioteca (www.facebook.com/bibliotecacasola), suggerimenti di lettura e DVD a tema, prenotabili in biblioteca. 11 marzo ore 21:00 Vecchi Magazzini (via Fondazza 31) Percorso poetico e letterario Donna, mistero senza fine bello Presentato dall’Associazione Culturale Teatro Sonoro di Casola Valsenio, in collab. con la Pro Loco di Casola Valsenio. Ingresso a offerta libera. 14 marzo ore 20:30 Centro Sociale “Le Colonne” (Via Roma 10)

A Castel Bolognese

6 - 12 marzo Ex Chiesa di S. Maria della Misericordia (Via Emilia Interna, 86/A). Mostra My own dark side of the moon. Gli scatti fotografici di Veronica Piazza in dialogo con le opere scultoree di Giuliana Reggi. Ingresso gratuito. Inaug. 6 marzo ore 18:30 9 marzo ore 21:00 Cinema Moderno (Via Morini 24) Proiezione film 7 minuti. Ispirato a una storia vera e tratto dall’omonimo testo teatrale di Stefano Massini.

A Riolo Terme

4 - 18 marzo Rocca di Riolo (Piazza Ivo Mazzanti) Mostra Avia. Progetto è a cura delle assoc. “Fatti d’Arte” e “Aula21” nell’ambito del Sorelle Festival. Inaug. 4 marzo ore 18. 8 marzo ore 20:30 Rocca di Riolo (Piazza Ivo Mazzanti) Consegna premio Meglio Ridere all’attrice Cecilia Bertozzi. Danze a cura di Vivilpaese, musica a cura di “Iza & Sara” e letture a tema della Biblioteca Comunale. Durante la serata verrà premiata anche Enrica Rinaldi, riolese, campionessa italiana di lotta Greco-romana. Serata ad ingresso gratuito. 3 - 19 marzo Biblioteca Gapare Mirandola (via Gramsci 18) Vetrina bibliografica con proposte di letture a tema, a cura della Biblioteca.

A Solarolo

8 marzo ore 18:00 Oratorio dell’Annunziata (Via Foschi 6) Inaugurazione mostra Mostra di Lidia Bagnoli. Ingresso gratuito. 10 marzo ore 20:00 Oratorio dell’Annunziata (Via Foschi 6) Presentazione libro Iris Versari - una biografia partigiana Presentazione a cura di Fabrizia Montanari. Ingresso gratuito.