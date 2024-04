Festa della Liberazione, a Sant'Agata si rievoca il passaggio della "Colonna della libertà"

Indirizzo non disponibile

Sant'Agata sul Santerno celebra il 79esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con due iniziative, il 25 e 27 aprile.

Giovedì 25 aprile alle 11, sotto la Torre dell'orologio interventi dell'Amministrazione comunale, di Anpi e del Consiglio dei ragazzi. Seguirà un lancio di palloncini biodegradabili con riflessioni sui valori della liberazione e la deposizione di corone, con corteo civile fino al monumento ai Caduti al cimitero.

Inoltre, sabato 27 aprile alle 9.30 circa transiterà da Sant'Agata sul Santerno la "Colonna della libertà", rievocazione di circa 120 mezzi storici della Seconda guerra mondiale, organizzata dall'associazione Gotica Toscana. I veicoli giungeranno a Sant'Agata provenendo da Massa Lombarda lungo la San Vitale, si fermeranno brevemente alla rotonda del cimitero per un saluto al paese e poi svolteranno lungo la via Bastia per proseguire verso Lavezzola.

Le iniziative sono a partecipazione libera e sono aperte a tutta la cittadinanza.