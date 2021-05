Festa della Repubblica: dal voto alle donne ai costituenti ravennati

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 2 giugno è la festa della Repubblica e il Centro Studi Donati di Ravenna orgaanizza una diretta su zoom alle 20.30 per riflettere sul significato di questa data storica per il Paese. Ci sarà innanzitutto una riflessione sul messaggio del Presidente Mattarella. Poi spazio a Matteo Pezzani che parla dei Costituenti ravennati, Livia Molducci che interviene sul 75° anniversario del voto alle donne, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale che nella stessa mattinata sarà all’Altare della Patria in rappresentanza delle Province italiane ed il senatore Valdo Spini, già sottosegretario e Ministro.