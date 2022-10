Festa delle Vendemmia tra agrilaboratori, merende e degustazioni di vini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nel fine settimana si festeggia la vendemmia al Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59, Ravenna) e per l’occasione ripartono gli agri-laboratori per bimbi. Sabato 8 ottobre gli agricoltori del Mercato celebreranno insieme ai consumatori l’antico rito contadino con degustazioni guidate dei vini autoctoni salvati dall’estinzione grazie, appunto, al loro prezioso lavoro tra le vigne.

Un appuntamento per tutta la famiglia dato che mentre i genitori scopriranno i frutti e del lavoro dei vignaioli, i più piccoli, dai 4 ai 12 anni, potranno divertirsi con il laboratorio gratuito ‘Mostri DiVini’ insieme alla pittrice e illustratrice Angela Zini che stimolerà la fantasia dei bimbi invitandoli a disegnare e pitturare strambi personaggi utilizzando il vino.

Oltre all’esposizione dei vini autoctoni, si potranno ammirare (e acquistare) le opere originali create nel suo studio lughese dalla pittrice, dalle figure femminili realizzate con vino e acquerelli (viste recentemente in mostra alla Festa di San Michele di Bagnacavallo) ad originali segnalibri decorati sempre col vino e con il sughero dei tappi di bottiglia. Per i bimbi partecipanti non mancherà una sana e gustosa merenda contadina a base di saba e ricotta fresca.

Il laboratorio, ad accesso libero, è in programma dalle 10 alle 12 ma il mercato, come ogni sabato, sarà aperto già dalle 8.30 per consentire a tutti i cittadini-consumatori di fare una spesa buona, sana e locale acquistando prodotti di stagione della filiera agricola (dalla frutta e verdura, alla carne e formaggi, dalla farina alla pasta, dalle uova all’olio extravergine, dal vino al miele e confetture…).