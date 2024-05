Al parco Mani Fiorite la Festa del diritto al gioco   

Domenica 26 maggio a partire dalle 15.30 il parco Mani Fiorite (via Nicolodi/via Eraclea) e il vicino centro Quake ospiteranno la Festa del diritto al gioco. Nell’area verde saranno presenti materiali ludici per le attività di gioco, nonché postazioni per laboratori espressivi e manipolativi, per attivare il gioco libero e creativo.

Tra le varie attività e laboratori in programma: “Conchigliamo”, “Danze, giochi cantati e musica d’insieme”, “Bigliamo”, "Le lavagne di sabbia", attività ludico sensoriali e tiro a canestro, tavolo del baratto e piantumazione di alcune piante. Tutte le attività sono gratuite.

In collegamento ai contenuti della Festa, il 29 maggio dalle 17 si svolgerà un’animazione pubblica in piazza Medaglie D’Oro e alle 20.30 alla vicina Casa delle Culture la tavola rotonda “La piazza Medaglie d’Oro: tra memoria e desiderio”, per immaginare una piazza diversa, inclusiva, eco sostenibile.