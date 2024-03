Si celebra la festa della donna anche al Biomercato: un omaggio per tutte le clienti

Il Biomercato di Alfonsine diventa un po' più grande, mercoledì 6 marzo arriva infatti da Marradi Agri.comes con i prodotti dei suoi allevamenti. E non è la sola novità. Nel consueto appuntamento del mercoledì, dalle 16 alle 19 in piazza Vincenzo Monti, il Biomercato di Alfonsine, in occasione della merenda proposta ogni primo mercoledì del mese, offrirà a tutte le clienti che andranno a fare la spesa un piccolo omaggio per festeggiare la festa della donna e l'ingresso nel mercato della nuova azienda con i suoi prodotti da allevamenti bio.