Festa e veleggiata in memoria di Emilio Sartini, il "babbo della barca Passatore"

Nel fine settima l’appuntamento per tutti gli appassionati della barca Passatore è a Cervia dove gli Amici de La Congrega del Passatore, in sinergia con il Circolo Nautico Amici della Vela Cervia, organizzeranno “Con Emilio, uomo di barche e di mare”, una vera festa per ricordare il "babbo di tutti i Passatore" scomparso giusto un anno fa. Il programma prevede una festa la sera di sabato 2 luglio (ore 20) al Circolo Nautico Amici della Vela Cervia con apericena e musica dal vivo con il gruppo The Old Rock Farm, e la veleggiata Memorial Emilio Sartini il giorno seguente, domenica 3, con partenza alle ore 14. Prodotta a Cervia in 136 esemplari dal Cantiere Nautico Sartini fino al 1983, il Passatore rappresenta un vanto della cantieristica cervese e nazionale: è un caso unico di produzione in serie di una barca in legno e costituisce, quindi, orgoglio ed esempio della genialità romagnola.

“È trascorso un anno dalla scomparsa di mio padre Emilio e il suo ricordo è più vivo che mai - ha aggiunto Giovanni Sartini, figlio di Emilio e nipote dei fondatori del Cantiere - In questi lunghi mesi mi sono spesso tornati in mente fatti, aneddoti e i tanti momenti di vita tra famiglia, barche e anche un po' di lavoro su di esse che ho avuto occasione di fare con lui e che ha costituito, in particolare, una grande scuola di vita. Mio padre sapeva lavorare bene. È stato un grande interprete di quella voglia tutta romagnola di sfidare i tempi che si presentavano mettendosi in gioco con sbuzzo, fantasia e, soprattutto, professionalità. Mio padre amava la vita stessa e non si poneva limiti. È stato senz'altro un uomo fortunato, ma la fortuna da sola non basta: occorrono anche convinzione in se stessi e un pizzico di sfacciataggine. Le sue barche, costruite insieme a quel grande poeta del legno che fu mio nonno Peppino e a mio zio Paolo sono la testimonianza del carattere dei Sartini. 50 anni fa, dopo il roboante esordio del Passatore prototipo, cominciava la produzione di serie del Passatore stesso. Il primo esemplare fu battezzato "Bandito" e fu una barca formidabile. Quando ripenso a quella precisa barca mi viene in mente il viso di mio padre".