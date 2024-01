Festa dell'Epifania al parco: vin brulé, cappelletti e doni della Befana

Indirizzo non disponibile

Anche quest'anno la Pro Loco Di Punta Marina Terme propone un pomeriggio da passare in compagnia al Parco Pubblico sabato 6 gennaio. Con panettone, the, vin brulé e zucchero filato si festeggia l'Epifania: e non possono mancare le Befane che distribuiscono le calze. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12.30, anche da asporto, proponendo polenta con ragù, pasta e fagioli e cappelletti al ragù.