Mostra e musica a Massa Lombarda per la festa dedicata a Frida Kahlo

Venerdì 24 maggio si terrà l’evento dal titolo “Frida on Friday” che porterà iniziative di stampo culturale, artistico e musicale per tutte le età presso il Centro Giovani JYL e il Centro Culturale Venturini. Le iniziative della serata partono dal Centro Culturale Venturini, alle ore 17, con una lettura e laboratorio per bambini a tema Frida Kahlo.

Alle ore 17:30 sarà inaugurata la mostra “Frida Kahlo Heart & Art” che resterà allestita fino al 29 giugno. Nella mostra dedicata all’artista Frida Kahlo sarà narrato l’amore per Diego Rivera e per il Messico; l’importanza e l’attaccamento alle tradizioni e alla famiglia; il dolore e la presenza costante della Morte intesa come compagna di vita e persino amica e confidente con la quale ritrovarsi nel tradizionale giorno dei Morti come lo si festeggia in Messico.

La mostra propone una narrazione della vita di Frida in prima persona progettata e realizzata da Lisa Emiliani (storica dell'arte, formatrice, atelierista) a seguito di un rigoroso e attento studio di fonti, documenti originali e saggi sulla pittrice messicana.

Nel giardino del Centro Giovani JYL, alle ore 18 si terrà il concerto del gruppo Carlos Forero y Cumbia Poder. Carlos Forero è un interprete autentico della musica sudamericana. Originario di Bogotà, ha suonato per anni nei locali, nelle strade e sugli autobus dell’America Latina. Tutti i brani della formazione provengono dalla tradizione popolare colombiana ma anche da Venezuela, Cile e Centro America.

A seguire, sempre al Centro Giovani JYL, si terrà l’esposizione artistica delle attività laboratoriali “Di mano in mano” prodotte durante Città delle Bambine e dei Bambini di quest’anno.