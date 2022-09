Sorbe, nespole e altre bontà: torna la Festa dei Frutti Dimenticati

L'8-9 e il 15-16 ottobre a Casola Valsenio si va alla riscoperta della biodiversità con la tradizionale Festa dei Frutti Dimenticati. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e conosciuti nel panorama delle fiere dedicate alla tutela della biodiversità e delle antiche tradizioni contadine. Gli agricoltori casolani porteranno sui banchi del mercato contadino, vero e proprio cuore della festa che si snoda tra le vie del centro storico, prodotti perduti nel tempo ma che, grazie ad un meticoloso e appassionato lavoro di tutela e valorizzazione continuano a destare grandissimo interesse e curiosità. Sui banchi riccamente addobbati compariranno sorbe, nespole, azzeruole e corbezzoli. E poi pere volpine, mele della rosa, pere scipione ed altre numerose varietà emblema di una biodiversità che non smette mai di stupire.

Non mancheranno momenti ed incontri di approfondimento botanico e scientifico a cura di specialisti del settore, degustazioni, mostre ed esposizioni. Ospiti speciali come il “Maestro Giardiniere” Carlo Pagani, scrittore, autore e conduttore di numerose rubriche televisive di RAI 3, SKY e altri canali televisivi, titolare fisso di una rubrica sulla rivista Gardenia e protagonista di diversi altri contributi, e la celebre “Archeologa dei Frutti Dimenticati” Isabella Dalla Ragione, agronoma e ricercatrice, scrittrice e giornalista per numerose riviste internazionali e presidentessa della Fondazione Archeologica Arborea.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai bambini e alle famiglie. Il grande mercato sarà infatti arricchito da spettacoli di strada, musica e giocoleria. Nella Piazza dei Giochi Dimenticati sarà allestita una grande ludoteca in cui riscoprire i semplici giochi in legno di una volta e partecipare gratuitamente a diversi laboratori come “La Bottega di Geppetto” in cui le famiglie potranno costruire un giocattolo con legno di recupero in una vera e propria falegnameria di strada. Altro punto fortemente caratterizzante sarà quello della gastronomia. Allo stand Pro Loco e in numerosi punti ristoro distribuiti all’interno della festa sarà possibile gustare le specialità autunnali del territorio.