Zombie walk, party mostruosi e cene con delitto: arriva la festa di Halloween

Giochi e laboratori per tutta la famiglia, ma anche party, degustazioni ed escape room horror. Arriva la festa di Halloween e d lunedì fino a mercoledì 1 novembre si entra nel vivo di questa festività che porta tante iniziative in tutta la provincia di Ravenna. Ci sono grandi manifestazioni in città nelle frazioni, ma anche paurose sorprese che vi attendono nei luoghi più curiosi per celebrare insieme una festa che unisce elementi pagani, tradizioni estere, ma anche sapori romagnoli. Insomma, ci sono tante occasioni per spaventarsi e divertirsi, per imparare, giocare e anche gustare qualche deliziosa bontà.

Lunedì e martedì due giorni di paura vi attendono in centro con “Ravenna Halloween”, tra zucche, laboratori e una parata spaventosa. Martedì pomeriggio dal quartiere Darsena parte un parata maschera che si conclude con lo spettacolo di Halloween del Billo Circus, c'è poi una cena con delitto in stile Harry Potter alla Rocca Brancaleone e fino all'1 novembre vi aspettano tour misteriosi e visite notturne nel ravennate. A Mirabilandia sono tante le attrazioni del terrore in programma e per la sera del 31 ottobre si aggiunge un Halloween Party firmato Claudio Cecchetto con Luca Onestini, Cristina Oliveira e tanti altri ospiti. Festa anche nelle frazioni ravennati: martedì ci sono Dolcetto o scherzetto, casa delle streghe, cappelletti e vin brulè alla festa di Borgo Montone, e a San Zaccaria ci sono delizie e tunnel del mistero e poi tante altre feste di Halloween nelle frazioni di Ravenna.

Fino al primo novembre ci sono Zombie walk, trucchi horror, escape room, dolcetti e tanti spettacoli alla festa di Halloween di Cervia. Martedì sera rituali, balli e fuochi d’artificio vi attendono a Riolo Terme, dove si celebra "Samhain", il capodanno celtico, mentre spettacoli paurosi, musica e rogo della Piligréna in centro a Lugo, in piazza a Fusignano si festeggia Halloween con "fluo party", zucche, mangiafuoco e musica, alla torre di Oriolo si gustano i sapori di "HalloWine Party", ad Alfonsine c'è una festa tra gastronomia, mostri e spettacoli itineranti, a Cotignola spettacoli infuocati, escape room e street food giungono con la Piligrena Parade. Lunedì sera torna la camminata di Halloween degli "Spartani" a Lugo. E inoltre la sera di Halloween ci sono ragni giganti e zombie nel labirinto Effimero di Alfonsine, eventi da paura nella Rocca di Riolo, letture da brividi, tunnel degli orrori e caldarroste sono a BagnacavHalloween.