Festa dell'Immacolata: mercatino, caldarroste, sabadoni e il musical su Harry Potter

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 8 dicembre dalle 10 il centro storico di Fusignano si anima con tante iniziative per tutte le età. Ci saranno infatti una mostra mercato, falò con caldarroste, sabadoni e per i più piccoli, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, la posta di Babbo Natale, truccabimbi, popcorn, zucchero filato, crepes e tanto altro. Per partecipare, contattare il 329 0305467.

Alle 17 al teatro Moderno ci sarà un musical su Harry Potter - Misteri ad Hogwarts (biglietto 5 euro per bambini e 10 euro per adulti, informazioni su www.cinemateatrofusignano.it), mentre alle 18 al museo civico San Rocco inaugurerà la mostra "Riflessioni riflesse", con opere di Matteo Lucca, Martino Neri, Paola Bandini, dj set di Fabio Guerrini e performance canora di Mariagiulia Mondini.