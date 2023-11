Atmosfera di festa per l'Immacolata: torna l'edizione natalizia di "Garage Sale"

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre, dalle 10 alle 19, l’area della Darsena di città ospita nuovamente il Garage Sale – Christmas Shopping, il mercatino dell’usato più cool di Ravenna in una speciale versione prenatalizia. La corte dell’Almagia? e tutta l’area circostante si trasformano per l'occasione in temporary shop per per due giornate di festa dedicate allo shopping e alla buona musica con oggetti ricchi di fascino provenienti da soffitte e armadi ormai in disuso ma anche abiti e accessori reinterpretati attraverso il gusto e creatività dei diversi espositori. Ingresso gratuito.