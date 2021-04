Festa dei lavoratori: spazio ai dibattiti virtuali per parlare del lavoro sul nostro territorio

Le celebrazioni per il Primo Maggio, festa dei lavoratori, hanno sempre avuto una grande importanza per il Comune di Conselice. E così quest’anno, nell’impossibilità di organizzare un evento celebrativo in presenza a causa della situazione emergenziale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di coinvolgere una serie di interlocutori significativi del mondo del lavoro, e delle principali associazioni territoriali, per dare vita ad una sorta di “dibattito virtuale” sulla situazione dei lavoratori del nostro territorio.

A partire dal 26 aprile e fino a sabato 1 maggio, le pagine facebook e youtube del Comune saranno inserite quotidianamente brevi interviste realizzate agli stakeholder, che resteranno poi on line anche in futuro a disposizione di chi vorrà vederle o scaricarle. Si parte con Marinella Melandri, segretaria provinciale della Cgil. Poi verranno caricate mediamente due interviste al giorno con altri interlocutori. Sabato 1 Maggio, a chiudere l’iniziativa sarà l’intervista al sindaco Paola Pula.

“L’intento iniziale era quello di organizzare un dibattito vero e proprio, ma le condizioni sanitarie – anche se siamo appena entrati in zona gialla – non ci permettono ancora di pensare ad eventi dal vivo”, spiega il sindaco Pula. “Allora abbiamo scelto questo approccio più “informale”, ma anche facile e comodo da seguire: interviste agili, da una decina di minuti, in cui il tema del lavoro verrà affrontato da vari punti di vista. Speriamo che i cittadini siano incuriositi, e ringrazio fin d’ora i vari interlocutori che hanno accettato di partecipare alle interviste”.