Ciccioli, coppa, costine e salsiccia: al Circolo Aurora il "rito" della lavorazione del maiale

Al Circolo Aurora si racconta, domenica alle 12.30, il rito invernale della lavorazione del maiale, con una pranzo accompagnato da Graziano Pozzetto, scrittore, ricercatore e gastronomo che racconterà storie e uso del maiale in cucina. Il maiale che veniva amorevolmente allevato nello stalletto che rappresentava un riferimento vitale per la sopravvivenza e l’alimentazione della famiglia contadina.

Il menù prevede ciccioli, coppa di testa, ossa bollite, riso cotto nel brodo di ossa, fegato nella rete, costine al forno. Ma anche una padellata di salsiccia e patate e brazadela romagnola (ciambellone) da intingere nell’albana dolce. Il tutto annaffiato da un Sangiovese d’annata della Cantina Celli di Bertinoro.

Per prenotazioni chiamare il numero 327.2061248 o scrivere a circoloaurora.aps@gmail.com. Ingresso per soci AICS e amici. Chi non fosse socio può associarsi la sera stessa. La tessera annuale costa 10 con un calice di vino in omaggio