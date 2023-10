Torna la Festa della Montagna: occhi puntati su sci, alpinismo e cicloturismo

Giunge la 56esima edizione della Festa della Montagna U.O.E.I. di Faenza: un traguardo importante per una rassegna che permette agli appassionati di incontrare e dialogare con personaggi di grande spessore, oltre che poter apprezzare l’ambiente e la natura. Il filo conduttore di quest’anno “La Montagna racconta” vuole collegare quel che motiva e muove l’essere umano ad approcciarsi alle “terre alte” in vario modo. Tre le serate di incontri, tutti a ingresso gratuito, da giovedì 9 a sabato 11 novembre, nell’Aula Magna della scuola media Europa, in via Insorti.

Il primo appuntamento, il 9 novembre, è dedicato agli sport invernali. Nell’incontro “Tutto il mondo dello sci”, Paolo De Chiesa, da anni apprezzato giornalista e commentatore delle gare di sci in tv, porterà la sua testimonianza diretta e i suoi ricordi di agonismo accanto a Thoeni, Gros, Stenmark e tanti altri campioni. Saluzzese, classe 1956, un amore sconfinato per le montagne. Solare e sorridente, è il punto di riferimento per gli appassionati di sci alpino, grazie alle sue cronache e ai servizi puntuali e coinvolgenti. Sciatore più giovane della famosa Valanga azzurra, ha ottenuto ben 12 podi in Coppa del Mondo, tutti nello Slalom Speciale.

De Chiesa guiderà alla scoperta delle più importanti gare italiane e mondiali di Coppa del Mondo attraverso i protagonisti. Parteciperà il 23 enne trentino Simone Deromedis (G.S. Fiamme Gialle), talento puro ed emergente, sciatore di freestyle specializzato nello ski cross che sta bruciando le tappe. Dopo il secondo posto al mondiale junior, due podi in Coppa del Mondo e il quinto posto alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha vinto l’oro ai Mondiali 2023 a Bukuriani in Georgia.

Nuove frontiere dell’escursionismo il 10 novembre quando arriverà il piemontese Gianluca Gasca, reporter, scrittore e viaggiatore di montagna. Tra i conduttori di Linea Verde Sentieri su Rai 1, Gasca ha all’attivo collaborazioni con le maggiori testate giornalistiche del settore (Meridiani Montagne, The Pill Magazine, Montagna.tv). Con il supporto del CAI ha attraversato a piedi le Alpi da Trieste a Nizza, e poi gli Appennini, dal Colle di Cadibona ai Monti Nebrodi. Grazie al progetto “Linea 7000” promuove la frequentazione sostenibile del Sentiero Italia CAI. A questa idea di mobilità si rifà Appennino Bike Tour (44 tappe, 3100 km dalla Liguria alla Sicilia), la più grande direttrice ciclo-turistica d’Italia. Ne parlerà Enrico Della Torre, giornalista di Porretta Terme, presidente di Vivi Appennino, rete di imprese che ha l’obiettivo di valorizzare la Dorsale Appenninica come eccellenza strategica.

Tornerà a Faenza dopo qualche anno Stefano Ardito, giornalista, scrittore e film maker romano, autore di approfondite guide dedicate a itinerari e sentieri, sull’Appennino, sulle Dolomiti e in altre zone. Da quando ha trasformato la sua passione in un lavoro ha fatto anche molte altre cose. Reportage, opinioni e articoli per quotidiani, riviste e siti web. Libri dedicati all’alpinismo, alla natura, alla scienza e alla storia. Documentari dedicati a vette e parchi magnifici, ma anche ai loro problemi, e alla vita di chi in questi luoghi vive e lavora. Ardito parlerà dell’ultimo libro “Guerra in Appennino 1943-1945: Lotta per la libertà” (Corbaccio) e, in chiusura dell’anniversario dei 70 anni dalla prima scalata dell’Everest. Alla cima più alta della terra, ha infatti dedicato il volume “Everest”, una storia lunga 100 anni” (Laterza).

Introdurrà così il tema della ultima serata, sabato 11 novembre, riservata alla proiezione esclusiva di “Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti”, il film, con la partecipazione di Reinhold Messner, di Alessandro Filippini, noto giornalista tra i massimi esperti di montagna, che ha radici anche romagnole, e Fredo Valla (produzione StudioEffe). La pellicola è dedicata allo straordinario Bonatti l’ultimo e il più grande interprete dell’alpinismo tradizionale, scomparso 12 anni fa. Nel film, Messner, che ha raccolto il testimone di Bonatti sulle montagne più alte della terra, in un’ideale staffetta fra due generazioni, compone il ritratto a tutto tondo del personaggio simbolo dell’alpinismo. Entrambi prestigiosi ospiti della Festa della Montagna UOEI, Messner e Bonatti, primi due scalatori insigniti del prestigioso premio alpinistico Piolet d’Or alla Carriera, sono stati legati da un rapporto profondo. Nel documentario si confrontano in un faccia a faccia serrato, condividendo la loro visione dell’alpinismo e dell’avventura, “scoprendosi appunto fratelli”.

A seguire, sarà presentato “Il coraggio e la ragione. Virgilio Neri, notaio antifascista, alpinista e partigiano” (Polaris editore). Scritto da Italo Neri e Cristina Santini, il libro è dedicato al concittadino accademico del Club Alpino Italiano. Il figlio, Italo Neri, ha descritto l’uomo. Cristina Santini, alpinista, sciatrice e AMM ha curato la parte alpinistica e sportiva, recuperando, fra Romagna e Trentino, una documentazione dispersa in mille rivoli che ci restituisce, alla fine, un’immagine più completa di Virgilio Neri.

In chiusura Matteo Zurloni (C.S. Fiamme Oro) campione di arrampicata sportiva, detentore del record europeo speed (5’’023) parlerà della sua prossima partecipazione ai Giochi della XXXIII Olimpiade Parigi 2024. Il ventunenne nato a Segrate, si è laureato campione nella disciplina speed a Berna qualche mese fa, ripetendo l’impresa di Ludovico Fossali, altro atleta di casa a Faenza.

L’edizione numero 56, in parallelo alle conferenze, conferma la mostra intitolata quest’anno “Disegnare le montagne”, un percorso dedicato a illustrazione e pittura nella sala esposizioni del Rione Faenza dal 9 al 30 novembre, con due protagonisti: Fabio Vettori, disegnatore di fama nazionale, il noto “autore delle formiche”, in carriera da 50 anni, e il pittore ravennate Luigi “Gigi” Dal Re, ormai artista di riferimento della Festa della Montagna UOEI, per cui ha firmato le copertine delle brochure degli ultimi anni.