Maria Pia Timo tra gli ospiti di Villa Manerbi per la Festa della Musica

Una settimana ricca di concerti quella che si terrà a Villa Malerbi a Lugo in occasione della Festa della Musica che celebra in tutto il mondo il solstizio d’estate ed è promossa in Italia dal Ministero della Cultura.

Si parte Lunedì 17 giugno con un doppio appuntamento; nella prima parte della serata si esibirà il Silvia De Santis’s Trio che proporrà una rivisitazione di capolavori di Franck Sinatra, Liza Minnelli e Nina Simone. Il gruppo è formato dai docenti della scuola Malerbi Fabio Biffi al pianoforte e Stefano Ricci al contrabbasso che accompagneranno la splendida voce di Silvia De Santis. A seguire lo spettacolo di cabaret incentrato sui grandi temi di attualità stringente intitolato “Corpo” e proposto della travolgente comica faentina Maria Pia Timo.

Martedì 18 si cambia totalmente genere con una serata dal titolo “Aire del Sur” dedicata al flamenco a cura della Compañía Alquimia Flamenca formata da Paolo Baldoni al canto, Francesco De Vita alla chitarra, Matteo Penazzi al violino e Monica "la serrana" ballerina solista. Ad aprire lo spettacolo si esibiranno alle ore 21.00 i giovani allievi della classe di canto della Scuola Rossini di Cervia.

Giovedì 20 sarà la volta dell’omaggio a Giacomo Puccini, nell’anno del centenario, intitolato “Innamorato perdutamente dell’amore” in cui sarà possibile ascoltare alcune tra le più celebri arie tratte da Bohème, Manon Lescaut, Turandot, Tosca e Madama Butterfly. A esibirsi ci saranno i due soprano Valentina Garavaglia e Rebecca Brusamonti, il tenore Xinrui Liu, accompagnate al pianoforte da Angiolina Sensale. In apertura del concerto alle 21.00 si esibiranno gli allievi di pianoforte della Scuola di Musica Sarti di Faenza.

Venerdì 21 sarà la volta dell’omaggio a George Gershwin a cura del Beltrani Modern Piano Trio formato dal lughese Pietro Beltrani al pianoforte oltre a Daniele Negrini al violino e Tiziano Guerzoni al violoncello.

Sabato 22 e domenica 23 invece la Festa della Musica ospita Il Lugo Flute Festival, con un concerto dei maestri Marta Rossi, Domenico Alfano, Flavio Alziati, Gianni Biocotino, Filippo Mazzoli, Claudio Montafia e Luca Vignali, sabato 22, alla Chiesa del Suffragio alle 21,00; e di una esibizione degli allievi della Masterclass di flauto, domenica 23 nel teatrino di villa Malerbi.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero senza necessità di prenotazione con inizio alle ore 21.15. Per maggiori informazioni malerbi@comune.lugo.ra.it / Tel. 0545.299106.