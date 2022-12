La festa di Natale in centro storico: tra Billo Circus, Fontane danzanti e Babbo Natale

Si festeggia il Natale nel centro storico di Ravenna, dove sono tanti gli appuntamenti per bambini e famiglia nei giorni di festa. Dal 23 al 26 dicembre spettacoli e sorprese si alternano nelle piazze della città. Si comincia venerdì 23 dicembre con un doppio appuntamento in compagnia di Babbo Natale che incontra i bambini in Piazza Kennedy dalle 15.00 alle 16.45 e in Piazza del Popolo dalle 17.15 alle 19.00. Alle 18.30 invece torna in Piazza San Francesco l'emozionante show delle Fontane Danzanti alle 18.30.

Sabato è la vigilia di Natale e aumenta l'atmosfera di festa. Babbo Natale si fa trovare in Piazza San Francesco dalle ore 15.00, mentre in Piazza del Popolo c'è il circo del clown Billo alle 15.30 e alle 17.30. Festa in centro anche nel giorno di Natale. Domenica 25 dicembre Babbo Natale scende in piazza Kennedy dalle 16.00 alle 17.45 e dalle 18.15 alle 19.30. Intanto in Piazza del Popolo alle 17 torna il Billo Circus. Spettacolo poi anche il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, in Piazza San Francesco va in scena alle 15 lo show della Scuola “Facce da Tango” con Sara e Cristian.