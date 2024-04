Tra degustazioni, mostre e raduni di auto e moto prosegue la Festa della Primavera a Traversara

Prosegue fino a domenica 14 aprile la trentanovesima edizione della “Festa della Primavera in fiore” di Traversara di Bagnacavallo, organizzata presso l’area parrocchiale della frazione dall’associazione Traversara in fiore con il patrocinio del Comune.

Giovedì 11 aprile alle 20 si terrà la serata “Agricoltura e alimentazione in Romagna” con l’apertura della mostra “Storie di Traversara: l’evoluzione dell’agricoltura e dell’alimentazione in Romagna, il grano e la vite”, conferenza, esperienze sensoriali e degustazioni di vino e pani antichi, visita alla mostra. Alla conferenza interverranno Bruno Marangoni, Marisa Fontana, Federica e Francesca Quercioli e Franca Guerrini.

Venerdì 12 aprile alle 19 ci sarà l’ apertura della pesca di beneficenza e alle 21.30 il cabaret con Duilio Pizzocchi, nell’area coperta e riscaldata.

Sabato 13 aprile si comincerà alle 10 con accoglienza e iscrizioni al 28° raduno di auto e moto d’epoca; seguirà alle 14 una passerella di presentazione di auto e moto d’epoca e successivamente una visita al Museo del Senio di Alfonsine. In serata, alle 20.45 la chiesa parrocchiale ospiterà il concerto memorial Armando Ronconi “Giovani interpreti di musica classica”, con offerte pro Ior. Il sabato si chiuderà con l’atteso spettacolo dei Musicanti di San Crispino, con inizio alle 21.30.

Domenica 14 aprile, ultima giornata di festa, dalle 11 al campo sportivo verranno proposti dapprima il “Graffiti live painting”, poi animazioni, giochi e attività a cura dell’associazione Nonno Banter, parete da arrampicata e punto informativo Cai sezione di Lugo, spettacolo con Nicolas Show, pizza fritta e piadina.

Alle 15 si potrà partecipare agli esami di dialetto con diploma dell’“Università di studi dialettali” e alle 16 nella chiesa parrocchiale assistere al concerto memorial Armando Ronconi con la scuola di musica Malerbi Lugo e offerte pro Ior.

Il resto della giornata e della serata sarà dedicato in particolar modo ai giovani, con aperitivi e dj set. Torneranno poi le osservazioni delle “Stelle a primavera per ammirare ciò che l’occhio nudo non può vedere”, a cura di Arar e la consueta chiusura della festa con un grande spettacolo pirotecnico in programma alle 22.30.

Ogni giorno si potrà visitare la mostra fotografica “Impreviste improvvise” sulle alluvioni nel comune di Bagnacavallo già proposta a Villa Prati per la festa di San Giuseppe e integrata con nuove immagini e un video.

Lo stand gastronomico funzionerà a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19.

Informazioni e programma completo: 338 4965956 - www.traversarainfiore.it.