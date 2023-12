"Fèsta" prosegue con "Bluemotion": una video-installazione e un diario da ascoltare in cuffia dedicati a Kae Tempest

Il 5 dicembre alle ore 16.30 e il 6 dicembre alle ore 15.00 la rassegna Fèsta, a cura di E Production, innesta la sua proposta artistica negli spazi del MAR, arricchendo le collezioni del Museo d'Arte della Città di Ravenna con due interventi di Bluemotion. La rassegna di teatro, musica, danza, installazioni e incontri prosegue con un dittico composto dalla video-installazione “Hold your own/Tiresias, B side - istantanee dai molti passati” e dall'installazione audio da ascoltare in cuffia “Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta” del collettivo romano Bluemotion guidato dalla regista Giorgina Pi.

Le due esperienze sono tematicamente intrecciate e si sviluppano intorno alla lunga ricerca che Bluemotion percorre sull'opera di Kae Tempest– musicista e poeta non-binary, Leone d'Argento alla Biennale Teatro di Venezia nel 2021– in particolare su Hold your own, da cui è tratto lo spettacolo Tiresias (presentato in città nel 2021 da Ravenna Teatro al Rasi per la Stagione dei Teatri), che ha valso a Bluemotion due Premi UBU (Miglior Attore Protagonista a Gabriele Portoghese e Miglior Progetto Sonoro al Collettivo Angelo MAI), oltre a una nomination nella categoria Nuovo testo straniero / Scrittura drammaturgica.

Biglietto: installazione 1 euro + ingresso al MAR 5 euro