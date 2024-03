Cibo, musica, mercatini, sport: a Villa Prati si festeggia il patrono San Giuseppe

Da venerdì 15 a martedì 19 marzo Villa Prati ospiterà la "Festa d’sà Jusëf", dedicata al patrono della frazione bagnacavallese, che proporrà mercatini, mostre, gastronomia, musica, animazioni e sport, con la terza edizione della Podistica di San Giuseppe. L’iniziativa è organizzata principalmente presso l’area parrocchiale, dall’associazione "L’incontro" con la collaborazione del Consiglio di zona e della Parrocchia di Villa Prati e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Il programma

Venerdì 15 marzo è in programma dalle 19.30 la serata “Saraghineda” con menu a base di pesce e birre artigianali del birrificio Icb Delìra di Mezzano.

Sabato 16 si terrà la terza Podistica di San Giuseppe promossa da Gpa Lughesina, manifestazione ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza don Succi, con partenza alle 15.30 per un percorso di 8,5 km e uno mini di 3 km (info 347 3678331, lincontrovillaprati@gmail.com).

La serata prevede alle 19.30 una cena con degustazione di vini tipici della Tenuta Piano di Rustano.

Domenica 17 molti appuntamenti coinvolgeranno tutta Villa Prati da mattina a sera.

Si comincerà con “Mtb a Villa Prati”: ritrovo dalle 7.30 alle 8.30 per una pedalata non agonistica di 47 km su strade bianche e rivali di fiume con partenza e arrivo in piazza don Succi, ristoro a metà percorso presso il Mulino Quercioli e piadina party all’arrivo (iscrizione 10 euro). Dalle ore 8.30 alle 17 si terranno inoltre la mostra mercato Bric-a-Brac e la mostra mercato dei bambini (prenotazione tramite whatsApp al 338 8025307) e dalle 9.30 alle 17 un’esposizione di bici, moto d’epoca e trattori a cura di Pierpaolo Barbetta e Davide Ferlini nell’area verde vicino all’officina Mattioli e dietro la Cà di Prè. Dalle 10 ci sarà inoltre un’esposizione di auto Ferrari.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30 il parco pubblico ospiterà “Hakuna Ra Matata”, intrattenimento per bambini. Sempre dalle 15 e fino alle 17 si potrà partecipare alla Zumba di Primavera, masterclass all’aperto gratuita e aperta a tutti e negli stessi orari ci sarà un’esibizione di tiro alla fune con squadre da tutta Italia.

Nella corte della Ca’ di Pré Martina & Stefano proporranno il loro pianobar dalle 17 alle 20.

Dalle 12 funzionerà uno stand gastronomico gestito dall’associazione l’Incontro di Villa Prati con menu romagnolo; nel pomeriggio verranno proposti aperitivi e cocktail a cura del Caffè il Ponte di Villa Prati.

Lunedì 18 la serata gastronomica, a base di paella, sangria e sorbetto sarà accompagnata dalle 19.30 dal pianobar di Laura Sangiorgi.

Martedì 19 marzo, festa del patrono, verrà celebrata alle 18.30 una messa presso la chiesa di San Giuseppe in Villa Prati.

Ogni giorno si potrà visitare presso il centro civico la mostra fotografica “Impreviste improvvise” sulle alluvioni nel comune di Bagnacavallo.

La festa si svolgerà anche in caso di pioggia. Prenotazioni per le cene entro mercoledì 13 marzo (Laura 331 2225830 / Irma 347 7104677).