Bancarelle, stand gastronomici e musica: a Brisighella torna la Sagra della Spoja Lorda 

Domenica 14 e domenica 21 aprile torna la “Festa della Spoja Lorda”, una sagra per celebrare la minestra tipica di Brisighella. Questo evento porterà nelle vie del borgo medievale bancarelle di prodotti tipici, stand gastronomico e intrattenimenti musicali, che accoglieranno il pubblico alla scoperta di alcune eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella, dove ogni stagione è caratterizzata da prodotti, sapori, profumi che diventano protagonisti di sagre e di pietanze prelibate nei ristoranti del territorio. Mercati, musica e animazione dalle 9 alle 20 nel centro storico del borgo di Brisighella e al Parco Ugonia.

Inoltre, domenica 14 aprile presso il refettorio dell'Ex convento dell'Osservanza si terrà il convegno “La Ceramica in tavola”, a cura della Pro Loco in Brisighella in collaborazione con Ente Ceramica Faenza e Amici della Ceramica e del MIC. A corredo del convengo verrà presentata la mostra "Mise en place", che nelle domeniche successive (21-28 aprile e 5 maggio) sarà visitabile presso il foyer del Teatro Pedrini, via Naldi 2.