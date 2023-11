"Festa" al teatro Rasi: arrivano il libro di Alberto Cassani e lo spettacolo di Menoventi

Indirizzo non disponibile

La rassegna Fèsta propone un doppio appuntamento giovedì 16 novembre al Teatro Rasi. Alle 18 c'è la presentazione del nuovo romanzo di Alberto Cassani "La bomba". Con l’autore, e con la moderazione di Alberto Marchesani, saranno in dialogo il regista e drammaturgo del Teatro delle Albe Marco Martinelli, il giornalista Fausto Piazza, l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e lo storico Ivan Simonini. Seguirà un aperitivo. La programmazione di Fèsta prosegue alle ore 21, sempre al Teatro Rasi, con lo spettacolo Entertainment del gruppo faentino Menoventi, a cui il drammaturgo dissidente russo Ivan Vyrypaev ha affidato la messa in scena del testo che, nella traduzione di Teodoro Bonci del Bene, arriva a Fèsta in un nuovo allestimento.