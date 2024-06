Con le serate estive tornano le Feste dei vicini a Bagnacavallo

Torna a giugno l’appuntamento con le Feste dei vicini promosse dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni. Si tratta come ormai da anni di occasioni per promuovere la vicinanza e l’incontro fra le persone.

Le modalità per organizzare le feste sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.

Per aderire alla manifestazione occorre poi compilare e consegnare o inviare via mail entro mercoledì 12 giugno all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune il modulo apposito che si può scaricare dal sito www.comune.bagnacavallo.ra.it o ritirare presso l’ufficio. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.

Alcune frazioni si sono già organizzate fissando le date degli appuntamenti: a iniziare sarà Glorie che si ritroverà nel parco pubblico il 4 giugno, seguirà Villa Prati che giovedì 13 giugno presso la Câ di Prè proporrà una cena in condivisione.

Per le feste di Bagnacavallo è stato individuato il fine settimana del 28 e 29 giugno.