Dalle feste mercato alla sagra delle sfogline: l'estate di Massa Lombarda

Nonostante le difficoltà legate al maltempo, sono già iniziati gli eventi che, anche nell’estate 2023, animeranno la città di Massa Lombarda. Musica, spettacoli, incontri, cinema e mercatini saranno protagonisti fino al mese di settembre coinvolgendo cittadini massesi di tutte le età. Il programma di eventi è organizzato dall’Amministrazione Comunale con l’aiuto delle associazioni di volontariato, comunità parrocchiale e InMassa Rete d’Imprese.

Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda dichiara: “C’è grande soddisfazione per aver portato a termine il calendario nonostante le difficoltà dovute al maltempo che hanno colpito anche la nostra città nel mese di maggio. Ci tengo a ringraziare tutte le Associazioni di volontariato che sono da sempre al nostro fianco e la struttura dell’Ufficio Cultura. Anche nel 2023 non mancheranno gli eventi cardine della nostra estate più qualche interessante novità.”

Lucrezia Pasini, Responsabile Area Servizi Culturali e Giovani afferma: “Ci piace differenziare l’offerta all’interno del calendario di eventi per includere sia adulti che giovani. Crediamo molto nell’affezione dei giovani nei confronti dei luoghi della nostra città per dar loro la possibilità di frequentarli, amarli e rispettarli. Inoltre, tutti gli eventi organizzati dalla nostra regia e quelli organizzati dalle Associazioni di volontariato saranno gratuiti senza obbligo di prenotazione per restare in linea con l’idea di inclusività portata avanti da anni dall’Amministrazione Comunale.”

Il calendario

Tutti i venerdì dell'estate le vie del centro e la piazza sono animate dai mercatini con “Feste del Mercato 2023”. I commercianti aprono i negozi oltre l’orario canonico e la città fa festa anche grazie a vari raduni, concerti, sfilate e iniziative artistiche e sportive.

Il mese di luglio scatta con gli appuntamenti organizzati dal Circolo Massese, sulla storia e sulle curiosità locali che si terranno nel Terrazzo di Piazza Matteotti. Si parte mercoledì 5 luglio alle ore 21 con la presentazione del libro di Decio Testi e Luigi Scardovi dal titolo "Io, Giovanna". A seguire giovedì 13 luglio appuntamento con il Maresciallo Alessandro Paparelli e il 19 luglio con Adriano Pagani che presenta "Le api, così utili, così sconosciute..."

Proseguono anche per tutti i martedì di luglio (4,11,18,25) dalle 10 alle 11 le letture pubbliche dal titolo “In Biblioteca - Leggere Ascoltare Incontrarsi” ospitate dal giardino del Centro Culturale Venturini dedicati per bambini e ragazzi di tutte le età. Invece, sempre in via Zaganelli 2, ogni giovedì del mese dalle 17 le bibliotecarie aspettano i bimbe e bimbi dai 3 ai 9 anni per raccontare storie sedute sull'erba.

Dal 6 luglio fino al 20 agosto torna “Arena in Massa”, la rassegna cinematografica all'aperto. Tutte le sere da martedì a domenica dalle 21,15 al Museo della Frutticoltura di Via Amendola, 40. In occasione delle Feste Mercato di venerdì 7 e 14 luglio, il Circolo Fotografico di via Saffi apre le porte all’esposizione delle opere del corso d'arte sui 7 Chakra di Laura "Biba" Bubani. Il progetto dal titolo “Arte Creativa” è realizzato con U.D.I. e Tessere Legami e la collaborazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Massa Lombarda.

Il 21 luglio si terrà il finissage della mostra, attualmente in corso presso il Centro Culturale Venturini “Rotoloart – Arte in Viaggio”. Sabato 22 luglio il gruppo musicale Sabrina Morelli & Co. si esibisce in Piazza Matteotti in una serata all'insegna della beneficenza per raccogliere fondi dopo l’alluvione.

Il giorno seguente, domenica 23, arriva in Piazza Matteotti il concorso canoro e progetto artistico “Punta alle Stelle”. Il format è giunto alla settima edizione e nasce con la volontà precisa di dare, durante il periodo estivo, opportunità e visibilità a: cantanti, cantautori, gruppi vocali e band emergenti grazie alla collaborazione attiva di professionisti del settore musicale, in primis vocal coach e produttori discografici. Il 24 luglio sarà il giorno del Festival internazionale del Folclore 2023, giunto alla 32° edizione. Alle ore 21 la tradizionale rassegna arriva nella nostra città tra musica, balli popolari di gruppi provenienti da Cile, Bulgaria, Germania e Italia. Il mese di luglio si conclude il 26 con Associazione Culturale Centro Giovani JYL che organizza il concerto nel giardino del Centro Giovani JYL.

Agosto si apre nel weekend del 4 5 6 con la Festa del Pargher, la Sagra della Motoaratura. L’evento, che si terrà in via della Cooperazione nella Zona artigianale di Fruges, nasce dalla volontà di alcuni giovani agricoltori di Massa Lombarda di far avvicinare gli abitanti del paese e dei comuni limitrofi alla tradizione agricola del territorio. Il 5 agosto torna il concerto all’alba, alle ore 6, del Piccolo Festival della Narrazione ore 6.00. I protagonisti al Lavatoio di Via Imola saranno Daniela Pini e Davide Burani rispettivamente Mezzosoprano e arpista. Nello stessa cornice, torna il Piccolo Festival della Narrazione qualche giorno dopo, mercoledì 9 agosto, alle 21 con l’evento dal titolo “Amata Immortale” ovvero le più belle lettere d’amore dei grandi compositori. Gli artisti saranno Matteo Salerno al flauto, Massimo Santostefano alla fisarmonica e Gianni Parmiani come voce recitante. Il 12 agosto, in Piazza Matteotti, arrivano gli Aironi Bianchi in concerto grazie ad AVIS che propone una serata musicale ad ingresso gratuito della cover band dei Nomadi.

Il Piccolo Festival della Narrazione torna al Lavatoio il 17 agosto alle 21 con l’appuntamento dal titolo “Smettere di Fumare Baciando” di e con Guido Catalano e musiche di Matteo Castellan. Il poeta professionista vivente più famoso d’Italia sarà accompagnato da un libro di poesie bellissime e da un musicista d’eccezione con cui percorrerà le regioni italiane, dal mare ai monti, dai laghi ai boschi, dai villaggi alle città, per portare un po’ di frescura poetica a chi ne vorrà approfittare. Uno show inedito, impreziosito dalle musiche di Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista che ha fatto dell’eleganza il suo marchio di fabbrica.

Dal 24 al 30 agosto si terrà la tradizionale Sagra delle Sfogline della Pro Loco di Massa Lombarda con l'imperdibile "Gara delle Sfogline". Tagliere e matterello, pasta fatta a mano, la semplicità ed il fascino di un’antica arte capace di attraversare generazioni. Il 25 agosto ecco la Festa del Buco Incavato, giunta alla 12° edizione. La festa dedicata alla pesca di Massa Lombarda presidio Slow Food. I produttori del Buco Incavato venderanno le loro pesche in Piazza Matteotti e l'associazione "Il lavoro dei Contadini" sarà presente con i prodotti della terra di Romagna (miele, confetture, vino, formaggi, olio), degustazione di sangria e tanto altro. Sarà allestita una mostra bibliografica nell'atrio del Comune: Forme d'arte a confronto declinazione di pesca buco incavato con performance dal vivo in continuità con l'edizione precedente. Alle 21,00 ci sarà lo spettacolo "Tè, cun al tù canzunèt, mè, cun i mì fët in dialèt" con Vittorio Bonetti e Alfonso Nadiani, con canzoni e prose in dialetto romagnolo. Domenica 27 agosto, presso la Pizzeria Ellepi si terrà il raduno ciclistico autogestito organizzato dalla G.S Ciclistica Massese per poi partire nel percorso strada, gravel e MTB.

Sabato 2 settembre, presso l’oratorio San Paolo si apre la Festa della Ripresa che si concluderà domenica 10 con il 47esimo Palio del Timone quando i quattro quartieri di Massa Lombarda (San Paolo, San Giovanni, Meletolo e Bolognano) si contenderanno l'ambito premio. Domenica 17 l'associazione Insieme per massa 2000 propone un' apericena al Parco della Pace per celebrare la fine dell’estate. L’ultimo evento del calendario di eventi è in programma sabato 30 settembre in Piazza Matteotti con il mercatino degli hobbisti organizzato da Pro Loco e attivo dalle 6 alle 17.