Per le feste di Natale si pattina anche a Faenza e Lugo: tornano le piste di ghiaccio

Tutta la provincia si prepara per le feste di Natale con tante attrazioni nelle varie città. Fra le proposte più attese ci sono naturalmente le piste di ghiaccio. Dopo quelle già aperte a Ravenna e Cervia, aprono con qualche novità anche le piste di pattinaggio a Lugo e a Faenza, a cura della ditta Farneti.

Confermata l'affascinante location di Piazza Mazzini, al centro del Pavaglione di Lugo, dove da sabato 25 novembre al 14 gennaio si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio di 16x22 metri. Invece a Faenza quest'anno ci sarà un cambio di location, passando dalla storica Piazza Nenni (a causa dei lavori in corso) e approdando in Piazza Martiri della libertà (Piazza delle erbe). Qui verrà installata una pista che misura 14x28 metri che sarà attiva dal 2 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024.

Gli orari d'apertura, per entrambe le strutture, sono: dal lunedì al venerdì 15:00/24:00, sabato, domenica e festivi compreso tutti i giorni nel periodo delle vacanze scolastiche dalle 10:00 alle 24:00. Per gli istituti scolastici c'è anche la possibilità di effettuare una prenotazione per portare le classi a cimentarsi in ore di educazione fisica dalle 08:00 alle 13:00/14:00 con promozioni e prezzi ridotti. I prezzi dei biglietti saranno comunicati a breve.

La ditta Farneti, oggi gestita dai fratelli Riccardo e Ronni, precisa che i Comuni collaborano a queste iniziative con l'abbattimento di alcune spese. La proposta delle piste di ghiaccio è fra l'altro sposata da molti commercianti locali che acquistando spazi pubblicitari e biglietti promozionali contribuiscono ad ammortizzare le spese. Non solo, gli organizzatori per abbassare le spese si sono appoggiati ad aziende fornitrici di motori "intelligenti" che limitano i consumi e aiutano a mantenere la pista ghiacciata. Sotto le serpentine ci sono infatti pannelli isolanti che mantengono lo sbalzo termico nei limiti e permettono così di evitare sprechi.