Festival di danza urbana e d’autore: a Ravenna torna "Ammutinamenti"

Al via il Festival Ammutinamenti, che si terrà a Ravenna dal 12 al 19 settembre in varie sedi (vedere programma a questo link: https://www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti/calendario-2/)

Il Festival

Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore viene realizzato a Ravenna dal 1999 dall’Associazione Cantieri Danza. Ideato da Monica Francia e Selina Bassini che ne hanno curato la direzione artistica fino al 2019, ha promosso fin dai suoi esordi la parte più giovane e innovativa delle arti performative andando a modificare la struttura culturale del territorio e facendo avvicinare sempre di più il pubblico ravennate alla danza d’autore e di ricerca.

La curatela dell’edizione 2020 è affidata alle molteplici visioni e intuizioni delle giovani operatrici Daniela Camerani, Francesca Serena Casadio, Christel Grillo, Giulia Melandri e Simona Pucciarelli che dallo stesso anno guidano l’Ass. Cantieri Danza e operano da diverso tempo all’interno della stessa ciascuna nel proprio ambito di competenza, insieme a Selina Bassini. Una cura a più menti in cui condivisione, ascolto e confronto, valori fondanti del gruppo di lavoro, sono la linfa vitale.

Ogni anno il programma del festival si compone di spettacoli di compagnie emergenti e affermate nel panorama della danza contemporanea, accoglie le iniziative legate alla comunità locale di scuole di danza e i laboratori di educazione al movimento atti ad avvicinare il pubblico alla danza. Oltre ad ospitare spettacoli site-specific nei luoghi urbani di Ravenna ed eventi che accompagnano il pubblico in una nuova scoperta degli spazi vissuti quotidianamente, Ammutinamenti accoglie alcune azioni del Network Anticorpi XL. Prima tra tutte, la Vetrina della giovane danza d’autore che vede protagoniste a Ravenna le creazioni di giovani autori all’esordio della loro carriera, il percorso formativo Nuove Traiettorie durante il quale un gruppo di giovani autori provenienti da tutta Italia vive appieno le dieci giornate di Festival e la città di Ravenna, e gli esiti delle residenze artistiche di Prove d’Autore XL.

Biglietteria

Gli eventi che si terranno nei luoghi urbani e Giunco (prova aperta di lunedì 14/09) sono adgresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. In caso di pioggia gli spettacoli urbani del 12 e del 19 settembre si svolgeranno alle Artificerie Almagià previa prenotazione, Garage Sale verrà annullato.

I biglietti sono acquistabili su www.liveticket.it/festivalammutinamenti ♦ www.liveticket.it/festivalammutinamenti

Nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento del virus covid-19 e data la capienza limitata dei luoghi spettacolo, è fortemente consigliato l’acquisto online.

Per gli spettacoli a pagamento, contrassegnati con il simbolo ♦ nel programma in pdf : biglietti da 3 € a 12 €

gruppo nanou / Alphabet: conversazione (12 settembre dalle 19 alle 20.30, Artificerie Almagià)

Nicola Galli / Il mondo altrove: una storia notturna (12 settembre ore 22, Artificerie Almagià)

Biglietto unico 3 €

• All’ingresso, unitamente al controllo biglietto, verrà misurata la febbre con un termo scanner, non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°

• È obbligatorio presentarsi con la mascherina chirurgica



Vetrina della giovane danza d’autore (17, 18 e 19 settembre ore 21, Teatro Alighieri)

Intero 12 €

Ridotto 8 € (under 26, over 65)

Ridotto 5 € (allievi/e e insegnanti scuole di danza)

• L’ingresso a teatro è garantito solo dalle ore 20.10 alle ore 20.30

• All’ingresso, unitamente al controllo biglietto, verrà misurata la febbre con un termo scanner, non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°

• È obbligatorio presentarsi con la mascherina chirurgica e indossarla per l’intera durata dello spettacolo

• Al termine dello spettacolo occorre rimanere seduti e aspettare le indicazioni del personale di sala per procedere all’uscita



Prove d’Autore XL (19 settembre ore 18, Teatro Rasi)

Biglietto unico 5 € per Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi con MMContemporary Dance Company

Biglietto unico 5 € per Giselda Ranieri con Balletto di Roma

• Si raccomanda di presentarsi sul luogo di spettacolo con anticipo

• All’ingresso, unitamente al controllo biglietto, verrà misurata la febbre con un termo scanner, non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°

• È obbligatorio presentarsi con la mascherina chirurgica e indossarla per l’intera durata dello spettacolo

• Al termine dello spettacolo occorre rimanere seduti ed aspettare le indicazioni del personale di sala per procedere all’uscita

Matteo Marchesi / BOB (18 settembre ore 18, Artificerie Almagià)

** spettacolo non acquistabile online e a prenotazione obbligatoria da effettuare solo telefonicamente o via e-mail. I biglietti prenotati potranno essere acquistati presso la biglietteria del luogo di spettacolo a partire da un’ora prima.

Biglietto unico 5 €

I requisiti per le riduzioni saranno verificati al momento della validazione del biglietto nel luogo di spettacolo.

Per maggiori info su modalità di prenotazione e acquisto è possibile rivolgersi a: info@festivalammutinamenti.org | + 39 320 9552632