Dal Veneto alla Lombardia musicisti a Russi per il festival "Tacabanda"

Torna anche quest’anno dal 7 al 20 luglio "Tacabanda", la tradizionale rassegna nazionale di bande musicali, giunta alla sua 26^ edizione, che si svolgerà in piazza Dante a Russi.

La Banda Città di Russi, che promuove l’evento insieme all’Amministrazione comunale, ha organizzato tre serate musicali presentate da Lucia Sassi che vedranno la partecipazione, oltre alla banda russiana, di altre due formazioni longeve e dall’organico numeroso che daranno vanto e lustro alla rassegna musicale.

Il programma

Domenica 7 luglio - ore 21.15, Banda Città di Russi diretta dai Maestri Claudio Bondi e Luca Dalpozzo.

La Banda Città di Russi si è costituita probabilmente nella prima metà del diciannovesimo secolo (1850 circa). Nel periodo bellico (seconda guerra mondiale) la banda si sciolse per riproporsi negli anni ’50 diretta da Don Nello Castellari, che riunì i reduci della compagine prebellica ai quali aggiunse dei nuovi elementi. La banda venne però ricostituita nel 1992 ad opera dei maestri Antonio Frannina e Claudio Tassinari che portarono la banda ai “primi passi” e successivamente ai “primi successi”.

La formazione attuale è costituita da una trentina di elementi che coprono tutte le sezioni, dai clarinetti ai bassi, dalle trombe ai flicorni, passando per sassofoni tromboni e sezione ritmica. Gli attuali maestri Claudio Bondi e Luca Dalpozzo dirigono la banda nell’esecuzione del suo vasto repertorio che è formato da marce brillanti, marce sinfoniche e religiose, fantasie di brani della tradizione italiana e romagnola, brani melodici nazionali, spagnoli, sudamericani, americani, brevi fantasie tratte da opere teatrali e musiche da film.

Maggiori info sul sito del Comune di Russi (https://www.comune.russi.ra.it/)



Sabato 13 luglio - ore 21.15 Supersonic Band, Tombelle (Ve) diretta dal Maestro Aurelio Biollo

Il complesso (composto da circa 30 strumentisti e 16 majorettes) propone un ampio repertorio musicale dal classico al moderno, musica civile e patriottica, religiosa, marciabile e di spettacolo. Da più di cento anni la band allieta i momenti di festa e le celebrazioni del suo territorio: nel 2024 è stata indicata come Eccellenza Metropolitana del Comune di Vigonovo.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Russi (https://www.comune.russi.ra.it/)



Sabato 20 luglio ore 21.15 Filarmonica Alessandro Vessella Orchestra di Fiati della Martesana, Melzo (Mi) diretta dai Maestri Pietro Martinoli e Luigi Bascapè



L'ingresso ai concerti è gratuito.