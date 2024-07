Dallo stile classico al moderno raffinato: arriva il festival del burlesque

L'associazione culturale The BurlyRebels - che da tempo si occupa della promozione e della diffusione delle arti performative- organizza il primissimo contest di burlesque in Romagna quest'anno alla sua seconda edizione. Il contest si sdoppia in due giornate, ovvero il 6 e 7 luglio nel giardino dell'Aparthotel Costa Paradiso e Ristorante La Pritona in via Botticelli, 4B a Lido Adriano.

A partire dalle ore 21:45 sul palco della competition "Burlesque A Piedi Nudi" - questo il nome del contest - si alterneranno talentuosi performer dagli stili eterogenei: dal burlesque classico e raffinato al new burlesque, dalla famosa danza con i ventagli al genere più "tiki" ed esotico, dal noir al queer, dall'idea più innovativa a quella più tradizionale, ogni artista selezionata/o per questa prima edizione avrà l'opportunità di portarsi a casa fantastici premi.

La giuria quest'anno conta nomi altisonanti nella community burlesque: prima fra tutti la madrina, unica italiana ad aver vinto il prestigioso Burlesque Hall Of Fame negli States nel 2023 (la quale ha per altro vissuto a Lido Adriano da adolescente e che, dice, è molto emozionata di farne ritorno), seguono le giurate Sheena The Wild Thing (producer del Seastar Burlesque Festival), Racy Ros (producer del Ferrara Burlesque Festival e delle Fight Night sempre a Ferrara), Lea Libeluna (vincitrice nella prima edizione del Burlesque A Piedi Nudi) e Fulvia Artemoda (nota costumista del settore): questo quintetto di stelle avrà l'onore e l'onere di scegliere Il Signore o La Signora del Burlesque A Piedi Nudi.

Ma non è finita qui! Domenica ci sarà un brunch, sempre all'interno de La Pritona, con incursioni burlesque dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

I biglietti sono disponibili su MyShinding: https://www.myshindig.events/eventi/Burlesque-ravenna-contest.

È possibile acquistarli anche in loco con una leggera maggiorazione. Per info e prenotazioni contattare il 3661812965 (Scarlet) o ass.theburlyrebels@gmail.com.